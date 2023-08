El primer sonido del día en Herrera en COPE: el boicot del PNV para sobrevivir en las autonómicas

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el boicot del PNV para sobrevivir en las autonómicas.

"En el capítulo diario de acercamientos, desencuentros, cameos que no terminan de cuajar y el poliamor, cuanto les gusta el poliamor a algunos en la política", comienza Antonio Herráiz este martes, "en la penumbra, que es lo que está practicando el PSOE con Esquerra, con Bildu y con Junts". El presentador de 'Herrera en COPE' recalca que "la novedad la tenemos en la respuesta del PNV" y que "no es un sonoro portazo". "El PNV ha zanjado la cuestión con apenas unas líneas en sus perfiles sociales", señala.

El comunicador pone énfasis en que "cierran cualquier posibilidad de diálogo con Feijóo": "Otro portazo más, otro boicot con el que van a intentar sobrevivir en las elecciones autonómicas del próximo año". "Esto es el PNV, que tampoco debería engañar a estas alturas, pero conviene recordar que es un partido fundado por el racista Sabino Arana y que es capaz de ponerse del lado de la República, traicionarla después, luego plantearse sumarse al bando nacional, dar marcha atrás, volver a traicionar al gobierno republicano, negociando con Franco y rindiéndose más tarde a la Italia de Mussolini", recuerda.

"No hay que irse tan lejos, al PNV le vimos apoyar los presupuestos a Rajoy y a la semana siguiente darle la espalda y ofrecer sus votos a Pedro Sánchez de la moción de censura que le llevó la Moncloa", también recuerda, "estos del PNV son los mismos con los que ha pactado el PP tantas y tantas veces y cuyos votos tras el 23 J les son imprescindibles, esto es verdad". "Por eso es tan necesario un pacto entre los dos partidos constitucionalistas, para evitar las cesiones territoriales a los separatistas, solo ese gran acuerdo evitaría los privilegios nacionalistas, pero no, por ahí no van los tiros ni mucho menos", reflexiona.

Antonio Herráiz señala que "Sánchez quiere reeditar el acuerdo Frankenstein 2.0, renovado o como quieran llamarle": "A día de hoy es importante poner en contexto los números. Sánchez tiene garantizados 158 votos, los 121 del PSOE, los 31 de sumar y los seis de Bildu. Feijóo tiene garantizados 171, los 137 del PP, los 33 de Vox, uno de UPN y otro muy cercano de Coalición Canaria, cuya diputada ha dicho que si Vox está aparte de la ecuación de gobierno". "Cambia el panorama", expone el comunicador, "esto complica la investidura de Sánchez".

"No le vale la simple abstención de los diputados de Junts, de los diputados del partido del fugado Puigdemont, tendrían que recibir el sí, que supone un salto cualitativo", recuerda, "no es lo mismo ponerse de perfil y decir ahí te dejo mi abstención con la nariz tapada, como si conmigo no fuera la cosa, que tener que mojarse y requerir de un apoyo afirmativo". Además, "en el PSOE siguen sin dar ninguna sola pista de las conversaciones que se están manteniendo con los separatistas, que se están produciendo, pero que siguen con el más absoluto secretismo", recalca Antonio Herráiz.

El comunicador señala que es "un secretismo que para desviar la atención les lleva a los socialistas seguir mirando a los acuerdos PP y Vox". "La ministra Isabel Rodríguez lo que tiene que aclarar es lo que le van a dar a los separatistas", recalca, "por cierto, no hay día sin vídeo, esta es la técnica con Pedro Sánchez de vacaciones". El presidente en funciones "ya ha vuelto de Marruecos, ya se encuentra en la residencia de Lanzarote", pero "lo que no nos han contado es si se ha visto o no con Mohamed VI, tampoco los detalles de un viaje que se han esforzado en enmarcarlo en algo privado".

"El presidente del Gobierno no deja nada al azar, a su suerte, y este viaje está perfectamente diseñado, organizado y así lo ha recibido la prensa marroquí, que lo ve como una señal más del acercamiento entre este Gobierno de España y Marruecos", destaca el presentador de 'Herrera en COPE', "todo lo que ha movido a este viaje es tan secreto como las negociaciones que está manteniendo el PSOE con los separatistas".

Sobre esto, "Isabel Rodríguez no ha dicho nada en el vídeo, tampoco lo dijo Pilar Alegría el viernes en otro vídeo muy parecido, a Diana Morant le tocó el sábado, a Patxi López el domingo", pone en énfasis Antonio Herráiz, "busquen las siete diferencias en cada uno de los vídeos, es un ejercicio interesante": "Pero no dicen nada de lo que le están prometiendo a los separatistas y eso es lo realmente interesante si es que llegan finalmente a un acuerdo analizar qué hay y no tanto escudriñar la decisión de Vox que parece que es lo único que le preocupa al PSOE".

"Porque se les llena la boca con el constitucionalismo y la Constitución y están pactando con los que directamente quieren cargársela", finaliza.