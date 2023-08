El primer sonido del día en Herrera en COPE: El arranque del "Frankestein 2.0"

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan entre otras cosas, por la resaca de la constitución de las Cortes.

“¿Lo que pasó ayer, pasó de verdad… o lo he soñado yo?”, se preguntaba a primera hora el comunicador. "Igual que el Madrid ha fichado a Bellingham y el Barça a Gundogan, ayer Pedro Sánchez anunció que el “Frankestein Fútbol Club” se ha hecho con los servicios de Puigdemont".

En este sentido, Barbosa recuerda la importancia de la configuración de la Mesa del Congreso, con la que Sánchez "se hizo ayer". "Es fundamental para poder sobrevivir a la legislatura que se nos viene".

Además, la votación de este jueves "abrió una brecha entre PP y VOX y rebajó el marcador de Feijóo a sólo 139 escaños, en lugar de los 172 que se blandían como capital político para acometer el intento de investidura".

Y eso ahora alimenta el potente discurso, del potente brazo mediático del sanchismo, en el sentido de que “dónde va Feijóo queriendo que el Rey lo proponga a él primero para la investidura si sólo tiene 139 apoyos”.

Aún así, señala Sergio Barbosa, "parece que en el PP no pierden la esperanza de que Feijóo todavía pueda ser investido".

¿Cuál sería la explicación? "En vista de que no iban a hacerse con la Mesa porque Junts había dado el ok al PSOE, preferían no ceder un puesto en esa mesa Vox, para mantener abierta la vía PNV".

Esa teoría la alimenta el hecho de que Coalición Canaria, que estuvo tonteando con la abstención, al final, "cuando el vio el despelote del Frankestein, prefirió no participar de la jauría y apoyó al PP".

Y en el PP todavía quieren pensar que, con CC podrían llegar a los 176, "contando con que a Vox se le pase el enfado de ayer (que le llevó a no apoyar al PP por no cederle un puesto en la mesa) y contando con que el PNV todavía se pueda pensar lo de un gobierno del PP sin ministros de Vox".

Otra variable en todo este asunto, según destaca el comunicador de Herrera en COPE, es que Puigdemont "cumpliera su amenaza de ayer", es decir que el hecho de “haber apoyado al PSOE para que controle la Mesa del Congreso, no garantiza que dentro de unos días apoyen la investidura de Sánchez”. .

"Había que ser prudentes y no descartar al cien por cien, que un personaje como Puigdemont pudiera jugar al bloqueo total". “Ojito, que la investidura va a ser otra cosa y habrá que negociar y tendrán que ceder mucho”, si bien al final, lo normal, "es que pase como con la votación de ayer".

Frankestein 2.0

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este contexto, advierte Barbosa, "el arranque del Frankestein 2.0 va a ser algo parecido a un tsunami, si la entrada del agua en la tierra es más que aparatosa, lo peor es cuando se retira otra vez buscando el mar".

Es decir, "el que esté preocupado por las concesiones que se hicieron ayer, que se prepare para la segunda tanda de concesiones que se harán en la investidura".

Porque ¿qué es lo que ha concedido Sánchez con tal de tener el control de la Mesa del Congreso? "Pues, por ejemplo, abrir una comisión de investigación para que los separatistas sigan alimentando la teoría de que el Estado español es un Estado criminal, que les espió de forma ilegal durante el Procés (como si no fuera legítimo que un estado de derecho sepa qué se traen entre manos unos delincuentes), y otra comisión para que den pábulo a la teoría conspiranoica de que España permitió, o directamente alentó, los atentados yihadistas de las Ramblas para perjudicar a los separatistas".

Lenguas cooficiales en el Congreso

Por otro lado, Sergio Barbosa ha recordado que a la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha faltado tiempo "para decir que, a partir de ya, se va a poder hablar en cualquier idioma cooficial en el Congreso".

"Todavía no está claro si simplemente se permitirá que se hable en otros idiomas y el que no lo entienda que se aguante, o si se pondrán a gastar dinero en traductores y pinganillos en el Congreso, que es un sueño húmedo de los nacionalistas, que siempre han querido convertir el parlamento nacional en la Asamblea General de la ONU para transmitir la idea de que España, en realidad, es una entelequia".

En Francia, advierte "tienen claro que la educación en los colegios tiene que ser en francés, por ser el idioma común de los franceses. Y el que quiera educación en otro idioma, que se la pague. Y nadie duda de que sean demócratas. Así que lo de llevar pinganillos a la asamblea nacional, ni se les pasaría por la cabeza".

España ya ha traspasado esa puerta, pero "con una observación a destacar". "Al bloque mal llamado progresista, (que no es progresista), le ha dado ahora la fiebre por el respeto a la diversidad lingüística, pero sólo allí donde el castellano sea mayoritario".

En los territorios donde hay un idioma autonómico, "allí no van a promover la diversidad lingüística. Al contrario, allí lo que van a seguir haciendo es imponer el monolingüismo, como hizo Francina Armengol a la que han premiado con la presidencia del Congreso por haber dificultado el derecho a trabajar en la administración balear a los españoles que no dominasen el idioma autonómico".

Entretanto, "al PP lo que le queda es la triste tesitura de no poder decir que no a Vox, pero sin poder de dejar de tenerle asquito a Vox y sin querer simpatizar mucho con el PNV, porque el PNV es lo que es, pero teniendo que acercarse al PNV. Al PP lo que le queda es tratar de mezclar el agua con el aceite… y eso es muy difícil. Porque en eso el PSOE siempre le va a ganar.

"Al PP siempre se le va a notar más la incomodidad y la duda de pactar con Vox, que al PSOE las insoportables contradicciones de tener que pactar con filoterroristas y derechas tan nacionalistas como egoístas".

Pacto del Tinell

Esa es la trampa, recuerda "en la que ha metido a España ese proyecto que comenzó en 2003 en Cataluña: aislar a la derecha, con el pacto del Tinell, que es lo que justo ayer se materializó en Madrid"·.

"Y si Cataluña ha acabado como ha acabado, -más cerca de la decadencia que del esplendor- pues háganse una idea de lo que le espera al conjunto de España, con la dinámica política que acaba de coger un impulso definitivo".

La amnistía

Por último recuerda que lo de la amnistía para Puigdemont "lo van a seguir mirando". "No será fácil porque la amnistía es peor que el indulto. Ya no es que perdonen por la cara a un delincuente, es que la amnistía supone que el Estado asuma que sus tribunales impusieron sentencias injustas que deben ser, no solo perdonadas, sino olvidadas".