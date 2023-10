El primer sonido del día de Carlos Herrera: la tragedia de la discoteca de Murcia

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la tragedia de la discoteca de Murcia. Audio

Audio





"Evidentemente, nuestra empatía, nuestro sentimiento está en Murcia donde las familias afectadas por el incendio de las discotecas ha ido a encontrar consuelo, que yo no sé si es posible encontrar consuelo cuando se te mueren los hijos en una encerrona, en una ratonera que empieza a arder y de la que no pueden salir", comienza Carlos Herrera este lunes, "porque hasta ahora estamos hablando de 13 víctimas mortales": "Esto nos lleva indudablemente a la historia en España de este tipo de cosas que no es la primera vez que pasan".

El presentador de 'Herrera en COPE' recuerda "la vez que los más mayores del lugar tenemos en la cabeza más, seguramente la vivimos más de cerca fue Alcalá 20, en Madrid, en 1983, que era diciembre, donde murieron 81 personas": "Cualquiera que hubiera ido a Alcalá 20, el recuerdo bajando aquellas escaleras angostas hasta llegar abajo en aquella sala, por otra parte, daba una cierta sensación de como tenía que salir la gente". Carlos Herrera también se acuerda de "la discoteca Flying de Zaragoza, donde murieron 43 personas".

"Pongámonos en el papel de esos padres, cuántas horas de desvelos, cuantas cavilaciones pasan cuando tu hijo o tu hija sale de noche, el coche y el alcohol, la gente por ahí que se puede encontrar o lo de la discoteca", recalca: "La fiesta de cumpleaños de Eric, hacía treinta años tenía y cumplía 30 años, gente joven de origen hispanoamericano, mayormente colombiano, estaban pasándolo bien y, de repente, olor a caucho quemado en la ventilación, huele raro y de ahí el infierno, la ratonera".

El comunicador recalca que "incluso cuando se cumplen las medidas de seguridad, que haya tanta gente junta en un lugar oscuro, no es el mejor lugar para organizar una evacuación": "¿Cuáles son los problemas fundamentales que tienen este tipo de locales? Yo no hablo de este en concreto, porque no tengo datos, pero normalmente los grandes problemas ocurren cuando tú no tienes control de aforos, cuando el aforo se sobrepasa notablemente, cuando no funcionan las alarmas, el sistema de detección de incendios o cuando no se abren las puertas de salida".

"El incendio comenzó a las 6 de la mañana, los bomberos no pudieron entrar hasta las 10 porque se convirtió en un horno que alcanzó los 1.000 grados y ahora póngase a pensar lo que pasaron esas criaturas ahí dentro", señala Carlos Herrera, "solo hay que fijarse en los bomberos que tardaron cuatro horas en poder entrar y que, cuando salían, lo hacían a gatas, recuperando el aliento con una mascarilla de oxígeno, bomberos que cuando atendían a los medios de comunicación tenían la voz entrecortada al relatar como habían encontrado la mayoría de los cuerpos juntos".

El comunicador destca que "lo más estremecedor es el mensaje de Lady Paola, la chiquilla de 17 años que tuvo tiempo de mandar un mensaje a su madre para despedirse": "Es descorazonador, es descorazonador; era su padre el que reproducía este mensaje, aún sin asimilar que esa nota de voz es seguramente el último legado de su hija que yo todavía no ha sido localizada".