El primer sonido del día de Carlos Herrera: Sánchez se aparta para decidir si sigue al frente del Gobierno

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Sánchez se aparta para decidir si sigue al frente del Gobierno.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Es jueves, es 25 de abril. Otro en la fecha de ayer y anota la de hoy y anote la del próximo lunes. Y no me pregunten demasiado, porque yo estoy como usted pregunta demasiado porque yo estoy como usted. Somos pobres españolitos esperando la reflexión de un narciso que se ha convertido en un caudillo".

"Un caudillo populista que aspira a dar una suerte de golpe blando, que quiere polarizar, señalar, intimidar, llamar a todos los que no están en su esfera fascistas y que además quiere impunidad, que es, al fin y al cabo, lo que representa La carta que ayer publicaba en redes sociales".

"Pedro Sánchez Castejón advierte que el país va a estar cinco días empantanado sin que el presidente tenga agenda, sin habérselo comunicado al Rey, al Congreso, a su partido, a nadie y se dedique a aquello para lo que le pagamos. Simplemente a la espera de que él decida sobre sus cuitas personales y familiares en un recurso teatral y tremendista".

"Una maniobra de victimización del libro que augura, que solicita, que exige pronto movilizaciones. Bueno, las cartas de los abajo firmantes que ya estarán preparándose por todos estos bebederos de patos, bebederos de borregos que hay en la intelectualidad española, poniendo en práctica una política sentimental para dividir aún más a los españoles".

"Eso es evidencia de su gran debilidad. Es posible. Pero lo que ante lo que estamos, ante este aviso de Sánchez de me tomo cinco días para decidir si dimito por el acoso al que la ultraderecha, de la derecha, a la que cita 14 veces en ese texto 14 veces, es un teatro para no dar explicaciones".

"Menos numeritos tipo ahora no respiro y más explicaciones demuestra que España le ha importado siempre una higa. Dice ahora que se plantea dimitir por amor a su mujer porque a la señora le han abierto diligencias, diligencias, pero no se planteó un proceso de reflexión similar cuando se vio chantajeado por los separatistas del 23 de julio, después de que perdiera las elecciones".

"Repito, perdieron las elecciones porque ahí es cuando debería haber dicho En vista de que esta gente me está chantajeando, me piden impunidad judicial a cambio de que yo siga en La Moncloa. Yo dimito o me tomo unos días para reflexionar o renuncio a presidir el Gobierno en esas condiciones. Pero no, todo lo que sea vender España, la igualdad de los españoles lo hace de mil amores. Sin dudarlo un segundo".

"Este movimiento, esta pirueta de Sánchez, esa carta de cuatro folios empapada de almíbar empalagoso y envenenado, es un movimiento, un puro movimiento Sanchista que busca movilizaciones para detener una investigación judicial, para acosar a medios de comunicación, para intimidar a rivales políticos".

"¿Se acuerdan cuando Pablito e Irene hicieron un referendum en su partido para ver si se compraban el chalé o se iban a vivir al chalé? Bueno, pues más o menos lo mismo, pero con la diferencia de que aquello era a los miembros de un partido o lo que haya sido eso".

"Y estoy nada menos que todo un país paralizando un Estado. Miren, si Sánchez hubiera querido dimitir, ya lo habría hecho. Pero un buen populista se comporta tal y como lo ha hecho este perfecto felón, buscando adhesiones inquebrantables y chantajeando a los suyos y a los que no son suyos".

"O Sánchez sabe que van a parecer más cosas en el entorno de las investigaciones que señalan a su esposa, no como no, no, no, no como carne de comisión de delito, sino como comportamiento no adecuado. O sabe que la legislatura no es viable y lo que quiere es un cierre de filas".

"Cinco días, cinco días sin agenda. ¡Un presidente de gobierno acariciando y tocando la lira, esperando que vayan a buscarle sus seguidores Pedro, Pedro, no te vayas! Miren, un presidente dimite o no dimite, pero no se pone a soltar lágrimas de modistilla ni a hacerse el pobre héroe acosado por los malvados".

"Ya le adelanto que no se va a ir. Se va a hacer el mártir de la democracia porque es un falsario. Sánchez ha mantenido una reunión esta noche en Moncloa con su equipo de confianza para trazar su próxima pirueta del lunes. Y las huestes ya se han puesto manos a la obra para fortalecer su relato".

"Solo hay que escuchar o leer a los que le apoyan. El editorial de El País de esta mañana es tremendo. O sea, el plan consiste en meter una descarga eléctrica a la campaña catalana que hoy arranca para que los separatistas recuerden a quién necesitan en Moncloa para seguir haciendo lo que les da la gana y apretar las filas de todo el bloque de investidura".

"Con esta especie de plebiscito en el que el Narciso va a tener a sus fans rogándole que no se vaya. Yolanda Díaz, por ejemplo, con ese tono de abeja maya que tanto les gusta. Ya le he dado todo su apoyo. Por supuesto, levantar un par de ladrillos más a la altura del muro que separa el franquismo del resto de los españoles, a los que Sánchez considera unos indeseables y a los que califica así en general, como la fachosfera".

"Y luego, como les digo, intimidar, mandar un mensaje que en realidad es una amenaza velada a periodistas y a jueces. Yo no sé si con los jueces eso va a funcionar, pero desde luego con los periodistas, que él señala que somos todos los que no estamos haciendo o escribiendo editoriales como El País, tengo por cierto que no lo va a conseguir".

"Y a la oposición tres cuartos de lo mismo. Derecha y ultraderecha 14 veces, 14 veces, 14 veces en una carta. Ayer lo que hizo Sánchez fue acusar a los jueces de Lawfare. Ya no es que su partido acepte que se incluya esa idea en un acuerdo escrito con Junts, no es que censure, que no censure a sus socios parlamentarios por acusar a los jueces de prevaricación".

"Es que el propio presidente del Gobierno es el que da a entender que hay jueces capaces de abrir diligencias judiciales de forma espuria para tumbar a un gobierno. Y ese es el paso cualitativo Sanchista, populista que dio ayer Sánchez. Dejarlo entre las líneas de esa carta inédita y que ha descolocado a todos porque además es profundamente aberrante en cualquier lugar del mundo".

"Les digo el presidente que tiene dudas, o dimite o se guarda las reflexiones hasta el momento en el que tome una decisión. Pero buscar un plebiscito personal con ese sí, pero no con el que dar una vuelta de tuerca más a la deriva y liberal que está llevando a cabo este sujeto es una indecencia histórica".

"Vamos a ver exactamente qué nos deparan estos cinco días, porque aquí va a haber movimientos telúricos, teatrales. Ni les cuento ni les cuento. Todo encaminado a que a los cinco días él diga He recibido tanto apoyo de vosotros y veo que estáis conmigo, que seguiré peleando contra la derecha, la ultraderecha, bla bla bla bla bla bla bla bla bla".

"Y que se preparen aquellos que están contra mí, porque voy a movilizar lo que tenga que movilizar un falsario. Lo que les digo creyéndose el mártir de la democracia. Como dice Julián Quirós de la carta hoy, tiene todo el estilo de la telenovela turca, es decir, paralelismo con Erdogan y con quien quieran".