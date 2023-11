El primer sonido del día de Carlos Herrera: lo que dirá Pedro Sánchez en el Congreso para su investidura

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que dirá Pedro Sánchez en el Congreso para su investidura.





"hoy se se inviste Pedro Sánchez o comienza la investidura de Pedro Sánchez y han tenido que pasar 16 semanas para que comprarse sus apoyos en un proceso que ha terminado porque dispara la sociedad española como ella escribe Maite rico en el diario El Mundo Sánchez es capaz de protagonizar siete años de indignidad empezó en 2016 con un pucherazo y lo ha concluido ahora hablo corona en el 2023 con la compra de votos eso es sembrar indignidad cambiar el poder a cambio de la impunidad conseguir el poder a cambio de impunidad en un pacto con delincuentes que desmonta el Estado de Derecho continúan en España las movilizaciones callejeras que ya van camino de las dos semanas ayer en magistrados y fiscales se concentraron ante Juzgados de diversas ciudades para denunciar el atropello que está sufriendo el Poder Judicial y bueno y la intención del sanchismo claro lógicamente se enfriar el partido que la gente se cansé de protestar que se resigne eh a que a partir de ahora sea normal que el Poder Ejecutivo cuando esté en manos de la izquierda puede hacer lo que le dé la gana lo que le dé la gana amnistía a la delincuentes a cambio de votos pues amnistía a la delincuentes a cambio de votos eso es el sanchismo y toda su maquinaria política y mediática van a imponer como un antecedente que sí instancias superiores no lo remedian va a crear jurisprudencia el problema de sanchismo ya no es el destrozo que está haciendo el Estado de Derecho es lo bajo que va a dejar el listón para próximos gobiernos lo van a tener muy fácil para decir igual si este hizo eso imagínate lo que lo que puede hacer sí lo primero en cuanto aparezca este individuo este este tipo en el estrado del Congreso de los Diputados es mucho postureo social mucha Paquita mucho gasto social mil millones de gastos mil millones total el dinero no es mío es vuestro mil millones y os hemos colado la amnistía pero somos un gobierno tan progre que os vamos a hacer muy felices y y construir una serie una suerte de amnesia que nos haga creer que Sánchez no ha mentido nunca que no que no que siempre fue de frente con la impunidad judicial a los separatistas a cambio de votos esto último es que vamos a ver lo ha sugerido esta desvergonzada individual que se llama Isabel Rodríguez portavoz en funciones de moncloa pero vamos a ver pero vamos a ver chatina te crees de verdad todo eso que estás diciendo o simplemente eres una eh profesional bobalicona y bueno por lo tanto pues le es lo que ponéis ahí en el papel de verdad te crees eso crees que nos puedes lobotomizar el cerebro a todos porque es que sigue funcionando montajes montajes que no son montajes sino que simplemente colocar una pieza detrás de otra por redes sociales vean ustedes con qué contundencia decía lo que decían y sale esta diciendo va a cumplir él siempre su palabra pero por favor hombre no nos toméis por tontos está bien claro que nos engañéis que nos nos que nos humilléis que nos robéis la decencia del Estado de Derecho para hombre encima no orines en la cara de la gente que os soporta han vendido el estado de derecho y la dignidad de la sociedad española simplemente por el poder simplemente con el poder y hoy tendrá 179 votos asegurados incluido el de Coalición Canaria quemando también y qué legislatura nos espera eh más o menos bueno hambre desde luego una una en la que la ley de amnistía se prevé que pueda entrar en vigor desde luego no no antes de abril por qué qué es lo que quiere el gobierno que la la ley de amnistía en una maniobra con el Constitucional pueda entrar ya es decir que en Semana Santa esto le ha dicho el Sánchez bueno pues el cuidado porque no se puede el tribunal que ejecuta esa ley de amnistía es el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo evidentemente presentará una cuestión de inconstitucional de inconstitucionalidad constitucional el Tribunal Constitucional no puede permitir que se aplique inmediatamente porque hay sentencias anteriores del Constitucional que precisamente dice lo contrario o desóz y lo hiciera sería un escándalo Conde Pumpido es capaz de cualquier cosa y la panda de borregos que le acompaña tres cuartos de lo mismo pero sería un escándalo Adolf Sánchez eh pueden saber que eso no va a ser así luego además hay otros eh que otros procedimientos que esto no lo van a impedir no lo van a impedir a no ser que el Constitucional alguno de los magistrados sanchistas con un mínimo de decencia y diga que no es constitucional pero bueno si el redactado lo ha hecho Conde Pumpido grasita Pumpido mano a mano con Gonzalo volle que es el el delincuente abogado de Puigdemont pues qué esperamos que queremos claro tráemelo así que así le puedo ya dar el pase bueno pero tengan cuidado porque si el Zion de tan pronto eh"