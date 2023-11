El primer sonido del día de Carlos Herrera: qué va a decir Felipe VI en el Congreso delante de Pedro Sánchez

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que va a decir Felipe VI en el Congreso de los Diputados delante de Pedro Sánchez.

"Hoy quiero desde aquí enviar un fuerte abrazo a los hombres y mujeres que trabajan secreta, discreta y prudentemente en el Centro Nacional de Inteligencia, porque hoy se cumplen 20 años de la muerte de los famosos ocho de Irak en aquella emboscada en una ruta llamada la ruta Jackson, una carretera en Bagdad. Una emboscada que sufrieron ocho agentes del CNI que viajaban en dos todoterrenos y otro más que fue asesinado en la puerta de su casa. Eso llevó a al Centro Nacional de Inteligencia a cambiar acciones en el exterior".

"Fueron, ciertamente, héroes porque pelearon hasta la última bala, pero saben ustedes que aquello no era fácil había que trabajar en aquella zona para echar a Saddam Hussein. Aquella operación ya sabemos como acabó. Pero eso no quiere decir que Irak pasara a ser un florido vergel donde toda felicidad fuera posible. Allí siguieron trabajando de paisano estos hombres para no despertar sospechas. No iban con chalecos antibalas, como pueden imaginarse. Hicieron una foto poco antes del atentado que hoy me imagino que estará en todas las delegaciones de los servicios de inteligencia de España".

"¿El problema cuál fue? Hicieron un trayecto por carretera como les digo en la ruta Jackson, demasiado peligroso entre Bagdad y la base en la Brigada Plus Ultra. Iban en todoterrenos. Un grupo de insurgentes iraquíes detecta que están yendo. Avisa a otros insurgentes. Se ponen en marcha para darles caza. Llega un coche paralelamente y les ametralla. Uno de esos vehículos vuelve muerto, el otro queda parado en la cuneta y empieza la balasera".

"Pero no solo la balacera, estos hombres iban armados, pero no armados hasta los dientes, como el comando que además tenía apoyo desde edificios cercanos. Estudiaron muy bien donde hacer la emboscada. Tenían tiradores en las azoteas que empezaron a disparar también además de los que estaban en los vehículos que les rodeaban. La verdad, se protegieron durante 30 segundos, pero fueron cayendo uno detrás de otro, a excepción de uno. La resistencia fue heroica. Se protegieron, hicieron una llamada desesperada con el teléfono satelital, pero se cortó, no dio tiempo a saber las coordenadas de donde estaban".

"Por los casquillos encontrados sobre el terreno, parece que los nuestros se quedaron sin munición y los que estaban en los edificios comenzaron a caminar en su dirección hasta que acaban con ellos. Se intentó que no se mostraran las imágenes en las que los iraquíes mostraban los cuerpos como si fueran trofeos. El caso es que uno de ellos, José Manuel Sánchez Riera, en medio de la ensalada de tiros, le dicen los compañeros: Oye, a ti que no te han tocado, sal corriendo, ve a buscar un vehículo e intenta que de aquí huyamos".

"Él sale corriendo, no le da ninguna bala, pero una turba le captura y le mete en el maletero de un coche. Cuando le iban a linchar, pues un hombre mayor, sería un jefe o un tipo con autoridad moral, le dio un beso en la mejilla, que era una señal de protección estructurada y en ese momento la turba dejó de acosarle. Fue el único que volvió a casa y el resto ya es historia. Sirvió indudablemente para salvar otras vidas, porque desde entonces los agentes viajan en otro tipo de vehículos, hay una escota del Mando de Operaciones Especiales...".

"Hoy el rey va a presidir la apertura solemne de las Cortes. Qué papelón, qué papelón. Va a ser interesante escuchar a Felipe VI en un momento en el que cualquier referencia que haga de la situación política puede llegar a ser muy significativo. Es decir, el discurso de hoy del Rey es de cirugía de precisión, o sea, ríete tú del Da Vinci de los quirófanos. El Rey, por imperativo legal, se va a tragar lo que salga de ese Congreso y de ese Congreso va a salir una ley de impunidad judicial que ha creado una gran indignación en buena parte de la sociedad española y que va exactamente en contra de las palabras que él dijo en su momento".

"Ahora son héroes por el milagro de siete votos. El Gobierno está acusando a los jueces de una forma absolutamente gratuita y generalizada de Lawfare, es decir, de prevaricación política, cuando es justo al revés. En España no hay problema de jueces metidos a políticos, hay un problema de políticos metidos a jueces. ¿Qué le están diciendo a los jueces? Que esto no se hace o aquello si se hace, no en función de lo que diga la ley, sino en función de lo que dice su criterio político. Así que atentos a ese discurso que va a ser hoy, desde luego, la atracción del día".

"Y luego les hablo de Gibraltar, del eucalipto de Gibraltar que todo lo seca y de los acuerdos que, una vez más, cuando está en dificultades Gibraltar, siempre sale el Gobierno español de turno a arreglarles la vida pactando las cosas con los británicos. Eso se lo cuento cómo están después"