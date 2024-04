El primer sonido del día de Carlos Herrera: el PSOE y el PNV empiezan a negociar un Gobierno en el País Vasco

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el PSOE y el PNV empiezan a negociar un Gobierno en el País Vasco.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Es 23 de abril, es martes. San Jorge. Bajan las temperaturas en el tercio norte. Es un día bueno señalado en Cataluña de la fiesta del Libro, de la Rosa. Un día importante en Aragón, en Castilla y León. Es el día de su comunidad. Una pequeña pincelada histórica no estaría de más a esta hora de la mañana".

"Porque Aragón y Castilla y León pueden estar muy orgullosas de su nombre, de su impronta de la historia de Aragón, porque conquistó el Mediterráneo y ayudó a vertebrar la Península y Castilla y León fue la continuidad del Reino astur. Castilla fue la que tomó el relevo en ese proceso y a España se le fue poniendo la cara de España".

"Aragón miró al Mediterráneo, Castilla empezó a mirar al Atlántico para forjar un imperio, el primer imperio global de la historia. Y ahí, en ese proceso, saben que tuvo lugar en Castilla un conflicto armado, que fue una encrucijada para la historia de España, como fue la guerra de los Comuneros".

"Hoy se conmemora esa derrota. ¿Qué habría pasado si el infante Juan, el hijo de los Reyes Católicos, no hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si Juana no hubiera heredado las coronas de Castilla y Aragón? ¿Y su marido Felipe, no hubiera aparecido en España? Pues no habríamos tenido los Habsburgo Carlos I no habría sido emperador".

"Todo eso una distopía, porque lo que conocemos es lo que pasó y no sabemos lo que podría haber pasado. La nobleza, la incipiente burguesía castellana sintieron que un rey flamenco miraba más por los intereses del imperio alemán que por la propia Castilla. Y ahí pasó, surgió el conflicto que acabó con la derrota de los Comuneros".

"Si hubiéramos tenido un rey autóctono de la dinastía Trastámara, no se hubiera producido el conflicto de los comuneros y Bravo, Padilla y Maldonado se hubieran impuesto a Carlos I. Todo eso, pues a lo mejor Castilla y España no habrían perdido tanto dinero y esfuerzos en conflictos europeos permanentes".

"A lo mejor tendría más fuerza, incluso un país más cohesionado que el que tenemos. Pero les digo, esto es una distopía e esta especie de masturbaciones mentales de las 06:00".

"Hoy echaremos el día en COPE con una radiografía de la sanidad en España. Vamos a recorrer el país para analizar avances tecnológicos, pero también los problemas. No falta de médicos en centros de salud, hospitales, las listas de espera".

"Y hoy lo que hay es dos elementos fundamentales en la actualidad. Primero, la resaca de las elecciones vascas, que más o menos ya habrá sido lo que se esperaba, porque los logros de los teatros políticos es que son teatros bastante previsibles. Y luego, por otra parte, la apertura de las comisiones tanto en Congreso como entrenado para investigar la compra de las mascarillas durante la pandemia de la que le hablaré también esta mañana".

"Bueno, PNV y Partido Socialista ya están organizando el gobierno. Los socialistas piden un poco más de cacho porque tienen algo más de dos diputados más, pero bueno, más o menos el PNV tiene el poder. El Partido Socialista sigue siendo la muleta y Bildu prosigue su camino de acumulación de fuerza sin tener que gobernar antes de tiempo".

"Bien son malos de narices y entre tanto se hace el indignado porque el PNV no quiere un gobierno de soberanistas. Pero bueno, eso es para ir erosionando al PNV. Todos están más o menos contentos y ahora sí que se puede extrapolar el resultado cuando en Galicia el PSOE se descalabro".

"Lo primero que salió Sánchez, Esther Peña, todos estos voceros del Sanchismo a decir oiga, que lo de Galicia se queda en Galicia. Eso no se puede extrapolar. Ahora aquí han obtenido un poquito más en el País Vasco. Ahí está Esther Peña dándolo todo por el argumentario y por Pedro Sánchez".

"Osea, ahora si se compara, o sea, hundirse miserablemente en Galicia después de haber sido la muleta de los nacionalis tas independentistas, estos tíos raros del bloque. Eso no debía utilizarse para cuestionar el proyecto de Sánchez, pero si ganas dos escaños en el País Vasco, sostiene por los pelos al PNV a costa de haber disparado a Bildu".

"Eso que dicen que Pedro Sánchez es un máquina, aunque los que hayan votado solo sean vascos que no llegan ni a 2 millones de votantes. Vamos a ver, no os dais cuenta de que lo que ha pasado en el País Vasco lo que viene a confirmar precisamente es que el proyecto de Sánchez no tiene ni pies ni cabeza, sino que le está pasando al PSOE, que se hunde en toda la España que no es nacionalista".

"Incluso en un territorio como Galicia tiene un componente nacionalista también importante. ¿Por qué? Porque el PSOE ha dado el paso inverosímil de dejar de ser un partido de Estado para convertirse en un partido nacionalista, o mejor dicho, un partido radicado en Madrid al servicio de los nacionalismos periféricos".

"Y por eso, por fuerza, tiene que ir relativamente bien en territorios con fuerte componente nacionalista. El churrete fue hundirse en Galicia, pero ganar dos añitos en el País Vasco después de pagar el precio dado para Bildu. Que menos no hablen de la Cataluña, que a lo mejor hasta gano el PSC, pero es el resultado".

"Honorable es que el PSOE ahora mismo sólo obtenga resultados honorables prácticamente en Cataluña y País Vasco. Lo que viene a confirmarse el dislate del Sanchismo como proyecto por mayoría absoluta de Castilla-La Mancha. Por los pelos. Pero bueno, donde el candidato es precisamente el mayor crítico interno que tiene Sánchez".

"Bueno, esto sirve para que en el PSOE ya hablen de que la normalización social de Bildu tal y cual es o está en marcha, como deseando darse la razón a ellos mismos. Sí, si el precio a pagar es ver a un Arnaldo Otegi empoderado, reforzado, más altanero que de costumbre. ¿Qué les voy a decir dejándoles mensajitos al PNV como este?"

"Vamos a ver a todos los que se pavonean ahora que los resultados del País Vasco. Habría que recordarles que eso es posible por el terror de ETA. Ese resultado electoral es el panorama sociológico del País Vasco, es el resultado de una política de exterminio. Exterminio del disidente, porque los hay que volvieron asesinados, nunca más pudieron votar".

"Y los que se fueron porque sino los mataban, que eso sí que son exiliados de verdad y no los cuentistas de los golpistas catalanes del 1 de octubre. Si la gente fuera ha seguido en el País Vasco, si hubiera podido votar, expresarse, tener hijos, transmitir ideas a los hijos, convencer a través del diálogo a alguno de los ciudadanos".

"El panorama electoral no sería ese. Bildu no sería la primera fuerza en dos de cada tres municipios del País Vasco, pero ETA, a pesar de haber sido derrotada, consiguió uno de los objetivos que era modificar el mapa sociológico del País Vasco. Echó mucha gente y que el PSOE haya participado de su blanqueamiento y que festeje el fruto de esa insidia cuando no ha sido capaz ni de retener Ermua, es tan incomprensible como vergonzoso. Pero es una basura".