El primer sonido del día de Carlos Herrera: peticiones de cada partido a Sánchez para la investidura

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las peticiones de cada partido a Sánchez para la investidura. Audio

"hoy se cumplen seis años del discurso del rey de aquel discurso del rey que yo creo que todos los años habría que recordarlo eh un discurso para dar aliento y tranquilidad la mitad del de Cataluña o más de la mitad de Cataluña que se veía perdida a la gente constitucionalista de Cataluña que se habían se veían encerrados por los supremacistas que son menos a merced de ese delirio ultranacionalista del lacito amarillo oiga con el con una maquinaria propagandística con la ayuda de Rusia de personajes siniestros como Juliana Sainz que estaba funcionando a todas horas una matraca bueno sale la figura del rey y con seis minutos de discurso la verdad es que echa un jarro de agua fría sobre todo ese escenario bueno pues que paradoja que justo hoy el rey puede verse la tesitura de proponer a Pedro Sánchez para la investidura sabiendo que Sánchez puede impugnar con su polémica amnistía aquel discurso del propio rey yo no sé de quién han hablado porque no vamos ni en qué términos y no sé si si el rey le ha preguntado a Sánchez bueno y esa amnistía que precisamente lo que hace es decir que lo que hice yo lo que hizo el Supremo lo que hizo el Estado floreciendo 55 todo eso era indebido porque tenían razón porque no existía ningún delito es amnistía la vas a sacar adelante y el otro le dirás que si quiero ser presidente no te coma remedio porque por ahora solo tengo 128 votos los míos más los seis de Bildu y el del Bloque Nacionalista gallego porque ahí sumar está tocando la flauta todavía el PNV como un pavo en Cuaresma y los catalaneses que Reyes Falcato pues ya saben con la mano puesta al cobro me insisto a todos estos que acabo de nombrar les interesa formar o que que Sánchez forme un gobierno a todos a ninguno quizá el PNV tenga razones para andar bosqueado pero a todos les conviene con lo cual ahora mismo cada uno tendrá que hacerlo leer lo suyo y y decirle a Sánchez y tienes mis diputados pero yo quiero esto sumar ya le estará diciendo que quiere que haya colado se administra de vivienda de la la ignorante analfabeta más desastrosa favorable la ocupación contra la propiedad privada ministra de Vivienda como todo el mundo puede imaginarse como todo el mundo puede imaginarse será una locura de inversión internacional en la vivienda de España bueno y así y así todo el día eh yo si quieren a lo largo de la mañana le cuento cómo están las cosas de todas esas negociaciones y supongo que a nadie le habrá sorprendido que el tribunal anticonstitucional avale la reforma del Poder Judicial de Pedro Sánchez es decir para que el Poder Judicial no hiciera nombramientos que a él no le gustaran bloqueó los jueces les dejó sin competencias el Legislativo controlando al judicial y el Constitucional a través de la señora segoviano ha hecho aquello para lo que están nombrados para los que están nombrado segoviana y toda la cuadra que le acompaña decir sí Pedro sí sí Pedro tú tienes razón es absolutamente constitucional adelante adelante haz lo que quieras por ejemplo yo lo que hay y lo que va a ver durante todo este tiempo".