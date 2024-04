El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez y su vídeo desde el Valle de Cuelgamuros

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez y su vídeo desde el Valle de Cuelgamuros.

"Señoras, señores, me alegro. Buenos días".

"Es viernes. Algunos se ponen muy felices con eso del viernes. Qué responsabilidad más grande. Por Dios. Bueno, es viernes. Qué le vamos a hacer. 5 de abril del 2024. Tiempo de anticiclón en el noroeste. Que hay una borrasca o Libia y ahí habrá lluvias fuertes en Galicia, intervalos de vientos fuertes".

"Luego se extienden al Cantábrico, al Ampurdán, al Estrecho, en el suroeste peninsular, todo lo contrario, va incluso a haber calima. Calima que se va a notar en el mar de Alborán y en el este de Canarias. Bueno, vamos a ver entonces que le cuento yo de todo lo que pasa hoy".

"Por cierto, ya le adelanto que la próxima semana no está la otra. Se procede a la habitual limpieza de antenas en la emisora de Sevilla, como ocurre con todas las emisoras ahora están en la de Segovia. Esta semana para reprogramar el balance de dipolos. Es un mecanismo habitual que la resonancia para magnética electrónica se restablece acorde con las líneas de campo".

"Es ese redimensionar la magnitud vectorial, su permeabilidad magnética, un cierto ajuste de la refracción, que es muy, muy fácil de entender, es como una especie de purga para conseguir que la señal viaje efectiva más allá de las líneas de visión no se reorienta de la radiación ionizante de cada tercio, y entonces la efectividad es mucho mayor".

"No se atrevan a parpadear en las próximas horas porque el bingo de la política española ha cantado Franco cada vez que cada vez que este saca el franco móvil. Cuando digo este, digo el presidente del Gobierno, es que lo están pasando mal. La última ha sido disfrazarse de forense y hacerse fotos y rodar un spot entre los restos de los muertos del Valle de los Caídos".

"De fondo ya saben que está la obsesión por dictar el pasado, reconocer, remover cualquier fosa séptica, acusar de franquista a la oposición. Y no hay más. ¿Todo para qué? Para que, al menos durante unas horas, dejemos de hablar de Begoña Gómez. Hoy no hay actualidad nueva sobre las andanzas comerciales de Begoña Gómez, pero a lo largo del día puede surgir cualquier otra".

"Como el caso Koldo, que no se pueden tapar tan fácilmente con chorradas que digan desde un atril. Y entonces hay que preparar una performance, lo cual viene a confirmar que en Moncloa tiene que estar la cosa muy malita cada vez que el PSOE está acorralado".

"Los mismos que te recriminan que los crímenes por resolver o el daño de la banda ETA que estuvo matando hasta hace cuatro días, son los que no ven nada raro en seguir sobre teando la sombra de Franco más de 80 años después. Hace 49 años que se murió esta persona, pero lo miden".

"El problema de esta estrategia es que una vez que hicieron la superproducción de Hollywood, aquella de sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos y llevárselo en helicóptero y tal, el asunto ya no da mucho más de sí y todo lo que haga, pero no deja de ser burdo, forzado, ridículo."

"Hombre, siempre hay algún cretino que se siente muy inspirado con estas cosas porque estos personajes reorganizan sus temas bíblicos fundamentales. Y si, bueno, y a ver si así con golpes de efecto en unas en un ciclo electoral rascan algo ese repentino interés por los huesos del Valle de los Caídos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Bueno, pues de ahí ha venido la sobreactuación de anunciar que el Gobierno va a denunciar internacionalmente las leyes de la Concordia de PP y de VOX en algunas autonomías. Estos van primero a manipular la historia, se inventan una ley de memoria histórica, ese bodrio que creó Rodríguez Zapatero, que ya se sabe los buenos, los malos".

"La izquierda sólo fue buena, no hizo nada malo. La República todo era idílico, etcétera, etcétera. Largo Caballero, ese héroe cuando era un criminal de unas dimensiones cósmicas. Y luego, si te atreves a matizar esa ley mentirosa, entonces es cuando el gobierno te acusa a ti de manipulador, de mentiroso".

"A eso Sánchez le llama revisionismo ultra derechista, que no sólo afecta a España, ¿eh? Bueno, la ola de revisionismo reaccionario que afecta a toda Europa debe ser que los suecos también están cuestionando si Franco lo hizo bien, mal, regular. Si fue esto, fue lo otro o si también el PSOE tiene un pasado criminal o no lo tiene, que lo tiene claro que lo tiene".

"Bueno, lo van a denunciar en la mismísima ONU. De hecho ya se ha puesto manos a la obra el repelente niño Vicente de José Manuel Alvares, Ministro de Exteriores. Bueno, a este no le queda ni una brizna de prestigio, no le queda. Se ha arrastrado por la Unión Europea dando la nota con lo de incluir el uso del catalán en Bruselas por orden de Puigdemont".

"Y ya solo le faltaba esta operación. Tú ahora vete a las cancillerías internacionales y diles que estás en contra de unas leyes autonómicos que hablan de concordia, que matizan la ley sectaria, que no reconoce la existencia de checas, de asesinatos por parte de la izquierda".

"Una ley, además, que les recuerdo, damas y caballeros, fue diseñada por los propios filo terroristas de Bildu, que se dice pronto, que dicen que la democracia empezó en el año 1283, un año después de haber ganado las elecciones. Y encima ponen a trabajar al personal de las embajadas españolas en esta chorrada de la gente que ya tiene bastante trabajo".

"Este gobierno ya tiene gente trabajando en transportes para ver si la hoja parroquial del pueblo más remoto de España le llama al ministro Puente, el abominable hombre de la meseta. Y ahora tenemos a gente de embajadas haciendo el canelo por hacer una ley de concordia. El revisionismo reaccionario había que echarlos a todos a la puñetera calle".

"Estos tíos que abusan del erario público para fines particulares. A estos altos cargos enchufados, funcionarios de carrera que no se atreven a decir yo no me presto a este paripé que no le interesa a nadie. Pero es que ayer Sánchez, además patinó con la familias de las víctimas de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos".

"Porque a esas familias les ha sentado fatal que Sánchez acceda a la cripta sin comunicárselo a los afectados, que no pueden ir, no les dejan ir. Hasta parece que una vez Sánchez se han dado cuenta de la metedura de pata y les van a dejar acercarse con las cámaras por el efecto mediático".

"Primero hacen la fachada y luego se ponen a pensar si eso ha tenido consecuencias negativas para alguien. Ese es el Sanchismo y no otra cosa. Bueno, vamos a ver por qué ya hablaremos de las elecciones vascas del día 21. Hay bastante material para empezar a hablar de ello. El franco catalán, que también ha tenido alguna que otra novedad".

"Lo de la Federación Española de Fútbol, que bueno seguir teniendo todos los días un algo y lo tendrá durante todos estos días. Y la final de la Copa del Rey en la Cartuja, entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca, con camareros sevillanos que hablen en vascuence para atender el afán del Atlético de Bilbao. Aquí viene la cantidad de majaderos y en la cantidad de cabezas perdidas que yo no sé exactamente".