El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez desahucia a Irene Montero, Ione Belarra y Podemos

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, el desahucio de Pedro Sánchez a Irene Montero, Ione Belarra y Podemos.

"la maquinaria sanchista ya ha conseguido que la ley de impunidad judicial para los golpistas del 1 de octubre supere el segundo filtro ustedes saben que en el Congreso han colocado a Fernando Galindo un admirador un amigo un esclavo encierro que es el que les ha dado ha hecho la vista gorda ayer retocó el turno a la Mesa del Congreso y en la que el PSOE también ha dado luz verde a la creación de dos comisiones parlamentarias que había pedido Puigdemont sobre la loufer esa cosa que dice los jueces prevarican porque a un determinado grupo de políticos le tienen manía y por tanto dictan sentencias claramente injustas los de perjudican a los independentistas eso es una barbaridad una salvajada pero eso está escrito en el pacto de PSOE y de Jones está está ahí escrito un pacto de de legislatura no pone la palabra en la ley de amnistía y creen que nadie va a denunciar la barbaridad que están haciendo pues se va a denunciar el atropello del PSOE contra la separación de poderes el mundo judicial sigue sigue ardiendo 18 fiscales del Supremo han escrito una carta y la que arremeten contra el fiscal general Álvaro García Ortiz y que más decirle mmm pues que vamos a ver ahora qué pasa en Europa ah bueno por si fuera poco el juez que lleva el caso de tsunami democrática García Castellón ha elevado al Supremo el caso de Puigdemont y de marcha Rovira y pide que les impute por indicios serios de terrorismo es decir los jueces mientras les dejen van a seguir haciendo su trabajo pero bueno con todo ya les digo eh ya les digo ya veremos esta tarde el Parlamento Europeo va a debatir la amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo del Gobierno en España no todos los países tienen por qué pasar la vergüenza de que todos los euro para lamentarios debatan sobre si un Estado miembro se está pasando el Estado de Derecho por el arco del triunfo pero es que aquí hemos hecho muchos méritos y veremos cuál es el papel de los europarlamentarios socialistas el de Irache García jefe del grupo que fue la que estuvo sentada en el sillón en el sofá con Puigdemont vamos a ver la que criticaba mucho a los separatistas catalanes la que ha sido muy beligerante contra los excesos de Hungría y Polonia a ver qué dice hoy lo peor para Sánchez no va a ser que el Parlamento Europeo le dé hoy un toque de atención lo peor sería que se lo diera también la Comisión Europea que es el Gobierno de la Unión Europea veremos qué dice el comisario de Justicia el famoso renders que hablarás un poco con Félix Bolaño que ya directamente es el ministro de Relaciones con el independentismo y ayer toma de Ministros toma de posesión a lo largo de la mañana se quieren hablaremos un poco de la toma de posición de esta serie de The ministros eh este gobierno más político que desde luego lo que es es más sectario todavía puede ser más sectario que el anterior mmm pues sí hombre sí y lo de ayer fue un desahucio de las niñas del resplandor mención especial al dramático desahucio las han echado como se echa de mala manera a la gente de la que estás hasta el mismísimo moño y porque las desahuciadas además se lo han tomado muy a pecho y se lo han tomado a pecho porque realmente sentían que los ministerios de igualdad y derechos sociales les pertenecían en propiedad ayer fue el día en que podemos el partido que prometió saltar el cielo acabó cogiendo su cajita de cartón para meterlos enseres y abandonar el Ministerio de Igualdad esa caja esas cuatro paredes que si pudieran hablar nos hablarían de aquellos buenos tiempos en los que a cámara lenta Angela Rodríguez PAN le llevaba la tarta de cumpleaños a una sorprendida y feliz Irene esa redacción de la ley del solo sí sí"