Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por si Pedro Sánchez no aguanta la presidencia hasta el final de la legislatura.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Hola. Bueno, es viernes. Es viernes. Es viernes. Es viernes. Es viernes. Es el último viernes de mayo. No me sale la cuenta de otro. 24 de mayo del 2004. El otro viene también en mayo. Mayo del 2009. El 30 es jueves. ¿Perdón? No, no, el 30. Jueves. El 29. El miércoles. El 30 es jueves 31".

"Eso es porque el 30 es el Corpus, que además es San Fernando. Eso es bueno total, porque queda este viernes y otro más de mayo con mi caballo bayo, el tiempo bueno veraniego con sol y temperaturas, que para llegar a los 30 grados 35. Pero en Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha puede que Aragón también. Cielos despejados".

"Podría caer alguna tormenta en el norte de Aragón y Cataluña y alguna lluvia débil en el nordeste. El sur de Valencia, el norte de Alicante".

"A esta hora se sigue buscando personas debajo de los escombros del restaurante que anoche se derrumbó en Palma de Mallorca. 20:00 de la tarde. Buen tiempo local, casi a pie de playa en el Arenal, en una de las zonas más turísticas de toda España. El Medusa Beach Club lleno a esa hora, un bar de copas, pero también un restaurante de comida mexicana muy de moda en Palma".

"Bueno, un DJ pinchando música. Vistas del mar. Qué le voy a contar de todo ello. Y muchos alemanes, que es lo que suele haber siempre en todas partes. En Mallorca, me refiero. Pues ayer a eso de las 20:00 de la tarde, la primera planta del restaurante se vino abajo. Cayó sobre la planta baja que a su vez se hundió en el sótano".

"Hay al menos cuatro muertos y 16 heridos, siete de ellos muy graves. Uno de las víctimas sería un senegalés conocido allí por haber rescatado a un bañista en 2017 de nombre Abdul Diop, que trabajaba en la isla como portero de discoteca, cuenta el diario Última Hora".

"No tengo palabras. Es mucha sangre. La mayoría son alemanes. Los cinco. Por los gritos, los alaridos, los lloros. Se investiga qué es lo que ha provocado el derrumbe. Los bomberos apuntan a un exceso de peso en la azotea. Esa investigación está en marcha y la búsqueda bajo los escombros".

"Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, ayer a estas horas de la mañana, no era a estas horas, un poquito más tarde le contábamos aquí que el gobierno había renunciado a presentar la famosa reforma de la ley de suelo que pretendía tener pactada con sus socios, pero que en un momento determinado comprobó obvio que sus socios no la iban a apoyar, incluido los propios socios del Gobierno".

"Viendo que el Partido Popular de Núñez Feijóo, ya le dijo en su día cuando sus socios le dejen, no me venga a mí a buscar. Por lo tanto, lo que hizo fue retirar esta ley para no verse la revolcada, como ya había pasado con la del proxenetismo ni nada parecido. Una retirada a tiempo es una victoria".

"Una victoria para el interés del señor que gobierna y sus 22 ministros, que lo que buscan es quedarse en el poder. Pero esto si pudieran, hasta que les arrancaran los bomberos con agua caliente. Pero de momento hay muchos y se acarician en muchos mentideros políticos las posibilidades, las ideas, la idea, la suposición, la posibilidad de que el desgaste que sufre Sánchez y a lo grande Sánchez no le permita llegar, por supuesto, al final de la legislatura".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Pero es que ni siquiera final de año. ¿Por qué? Porque, hombre, la legislatura está acabada, está descontrolada, está desmadejado, literalmente está solo, incluso hasta dentro del gobierno, porque ni siquiera sus socios de gobierno que intentan buscar una salida para captar aire y aguantar el chaparrón que están viviendo los del sumar ni siquiera le apoyan determinados en determinados casos".

"Bueno, oigan, miren esta semana el Gobierno sacó la Ley de Enseñanzas Artísticas, que es la primera que aprueba los seis meses y nueve votaciones. Ha sacado el PSOE con apoyo de los socios de Sánchez, pues la demanda de reducir el IVA en carne, pescado y conservas, moción de ocho puntos de los populares sobre política exterior".

"El Congreso las apoyó todas, pero es que estamos hablando de un gobierno que sabe que la única ley que va a sacar adelante es la de amnistía. ¿Porque cuánto y de qué manera le conviene a sus propios socios? Que salga la ley no quiere decir que la ley vaya a ser aplicada inmediatamente".

"Porque puede haber, en fin, los jueces pueden perfectamente crear una cuestión o prejudicial y mandarlo a los tribunales europeos, esperar a que se manifieste el Tribunal Constitucional. Es decir, que Sánchez siempre podrá decir oye, yo he hecho lo que he podido, pero ahora ya sabes, esto ya no está en mi mano".

"Pero es que hay elecciones europeas y salvo el CIS que da, bueno, vuelve la golpeada de las golpeadas permanentes del CIS de Tezanos se resume en la última, que es darle cinco o seis siete puntos de ventaja al PSOE. De no ser así, si gana el PP desde luego no será por mucho, pero siete puntos de ventaja al PSOE, vamos".

"Si eso fuera así, Sánchez ya estaría planeando las elecciones generales y organizando unas elecciones generales inmediatamente después de las europeas. O sea, este nos vuelve a llevar a votar. Si de verdad tuviera siete puntos de ventaja, nos llevaba a votar en junio otra vez".

"Pero es que además de eso, después de las elecciones europeas, tiene que ver que estabilidad tiene para su gobierno con el gobierno que se forme en Cataluña. Además de eso, no tiene presupuestos, tiene prorrogados los del año anterior ni siquiera los ha presentado y además tiene varias investigaciones en curso que le afectan de una o de otra manera".

"Uno es el caso, con lo que es el caso PSOE y otros el de su señora. El caso que doña todo ello no depende, además de la voluntad del presidente del Gobierno, no depende de la voluntad de este individuo. Son circunstancias que en un momento determinado te agobian y te hacen vivir una situación insostenible. Algunos dirán no, no, pero este aguanta hasta 2027, así no mira hasta 2027, así no se puede aguantar, es literalmente imposible".

"Y como yo no considero contemplaba el hecho de que ahora una moción de censura junte los votos de Junts, de Esquerra, de Vox para hacer presidente a Feijóo. Es evidente que sí puede perder los apoyos imprescindibles no poder gobernar y convocar elecciones. Eso no lo descarten. No es su voluntad, no es su voluntad. Y si fuera verdad lo que dice Bolaños en el CIS, a lo mejor hasta se lo plantearía, pero como está eso es mentira".