El primer sonido del día de Carlos Herrera: el mitin de Pedro Sánchez con Begoña Gómez y el registro de la UCO

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el mitin de Pedro Sánchez con Begoña Gómez y el registro de la UCO.

"Señoras y señores, Me alegro. Buenos días".

"Hola, caballeros. ¿Cómo están? Cuánto me alegro saludarles en una mañana de jueves. Ya llevamos seis días de junio, 6 de junio, 6 de junio, 6 de junio. Que me recuerda al desembarco de Normandía. Luego le he algo del desembarco de Normandía. Tiene unas características épicas. Aquella batalla que cambió la guerra mundial hizo posible primero empezar la liberación de Francia".

"Realizarle una pinza a los alemanes. Los rusos venían por el Este apretando con un alto coste de vidas y los aliados desembarcados desembarcaron en las playas de Normandía, engañando, además engañando al régimen nazi y a las autoridades francesas, colaboracionistas que esperaban que desembarcaron en Calais. Luego, lo bueno, alguna, algún detalle de aquella espantosa batalla, por otra parte, pero que cambió el sentido de la guerra, porque por entonces iba ganando Hitler".

"¿Y qué cosas pasan? Ay, ay, señor. Tan contentos que estábamos en la presentación en sociedad de Begoñita de ayer en Benalmádena, dice el Partido Socialista, lo dice, en fin, estratégica. A lo mejor está bien pensado. Vamos a aprovechar la fuerza del contrario, la fuerza que viene en cuenta en contra nuestra para tirarle al suelo".

"Y ahora todas las investigaciones sospechas, todas, todo aquello de lo que se acusa Begoña Gómez lo utiliza el Partido Socialista para hacer de Begoña Perón, una líder popular, víctima del acoso de poderes corruptos. Y como la judicatura, no digamos ya el periodismo, etc".

"El peronismo es una enfermedad que ha arruinado a Argentina y que consiste en tener una serie de dirigentes populistas que rechazan los contrapoderes democráticos. Fácil, como eso lo inventó Perón. Perón era la encarnación de la autoridad y su pareja, Eva Perón, era el complemento sentimental que enardecía a las masas".

"Bueno, pues ayer Pedro Sánchez ya presentó aquí a Begoña Perón. Jefe, si mi mujer está imputada por un tráfico de influencias, presunto caso corrupción en los negocios porque ha tenido la caradura que ha tenido tal y que cual, que ha hecho todo lo que todos los días repetimos como hechos comprobados".

"No son opiniones, no son insidias, no es aventurar con el tal vez y quién sabe si, sino que son hechos comprobados. Pedir a empresas participadas por su gobierno que le hagan un software gratis, por ejemplo, para que luego ella lo patente a su nombre. Eso se ha comprobado".

"Y luego ya firmar recomendaciones a empresas que estaban buscando adjudicaciones de gobierno. También eso son hechos consumados. Bueno, pues yo no me voy a cortar un pelo y voy a actuar como un dirigente europeo homologable. Entonces me la llevo de mitin y oye, en un mitin de reclamo electoral a una imputada por tráfico de influencias en Benalmádena. Con todo el delirio de la secta santista, puro culto a la personalidad".

"Vergüenza ajena. Este Nicolás es un candidato socialista a presidir la Comisión Europea. Juan Espadas. He conocido mucho a Juan Espadas y he visto en él siempre atisbos de persona equilibrada, persona razonable. Un dirigente que ha tomado decisiones. Hombre no ha arriesgado mucho, pero tampoco se ha metido en charcos".

"Gracias por traernos a Begoña, Begoña, Begoña, en fin, si esto no es deriva populista, si esto no se ha desquiciado, pues que quieren que les diga. Bueno, claro, podían haber hablado en ese acto de que ya no es la justicia española o ya no es un fiscal y los fiscales están por entorpecer el caso, no es un juez instructor que ha aceptado una denuncia y que investiga y además imputa a Begoña Gómez con varios delitos y la llama declarar el 5 de julio".

"No, no, no, no. Es la Fiscalía Europea, la Fiscalía Europea, la que ha ordenado el registro de la empresa pública Red.es. ¿Y a quién se lo ha ordenado? A la UCO. Por favor, vaya usted a esta empresa dependiente del Ministerio de Transformación Digital. Pídeme toda la documentación relacionada con los contratos adjudicados a la empresa de Juan Carlos Barrabés, porque esa empresa pública otorgó dos contratos a esa empresa privada con sendos concursos públicos a los que acudía con cartas de recomendación de Begoña Gómez".

"La Fiscalía Europea. Puede ser que la Justicia europea también sea víctima de la ultraderecha que ha carcomido las estructuras de todo el sistema judicial y ahora esté pidiendo explicaciones a la Fiscalía Europea, mandando a la Guardia Civil a una empresa del Gobierno a analizar el trasiego de mails y documentos que puedan aclarar como fue esa antiestética relación entre una empresa adjudicataria del gobierno y la esposa del presidente de ese mismo gobierno. Bueno, no me digan que no nos vamos a divertir en este tramo final de las elecciones".