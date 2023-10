El primer sonido del día de Carlos Herrera: Milei, Massa y las elecciones en Argentina

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, las elecciones en Argentina.

"la primera mirada la tenemos puesta en Argentina donde la primera vuelta de las elecciones ha dado la victoria al candidato peronista sergiomasa ministro de Economía con un 36%, por delante de Javier Miley que ha obtenido un 30%. después ha quedado la candidata del centro derecha y si lógicamente en una segunda vuelta se impone una bueno no lo sé un un cierto sentido político de unión del centro derecha con el inclasificable ley podrían obtener la victoria ante el peronista Sergio Massa pero eso es mucho de eso es mucho hablar en un país políticamente imprevisible como es la Argentina masa y Miley se van a jugar la presidencia el 19 de noviembre pero esta noche Argentina está en shock eh unos para mal otros para bien pero todos están sorprendidos del nivel de resistencia que ha demostrado el peronismo justo cuando parecía que la sociedad argentina había dicho basta a data corrupción a tanta mediocridad la pregunta que algunos se hacen ha pasado en Argentina algo parecido a lo que ocurrió el 23 de julio en España bueno tendremos tiempo a lo largo de esta mañana de echarle un vistazo a este país hermano eh al igual que también de rafilón un tanto a Venezuela donde primer en las primarias están están movilizando o unificando en la oposición al chavismo al al madurismo en la figura de María Corina Machado pero antes nos vamos a Buenos Aires allí eh resistente a la hora está nuestro corresponsal del resto coco qué tal muy buenos días hola Carlos buenos días bueno celebro saludarte una vez más y seguro que ya en Argentina se empiezan a hacer eh algunos análisis acerca de los resultados podemos hablar de una sorpresa en los resultados o una o quizá no lo ha sido tanto mira Carlos tuvo has dicho la palabra justa Argentina está choqueada la palabra es asombro a esta altura eh muy poco se entienden lo que pasa en Argentina y y con los argentinos en realidad era el triunfo eh de Sergio masa sorprendió tanto a propios como extraños al ganar esta primera vuelta presidencial fíjate que los masistas apenas tenían la esperanza de intentar entrar en un balotaje eh bueno peleando voto a voto con Patricia Bullrich pero sobre todo porque más allá es considerado el peor ministro de Economía de la historia eh bueno sin ser economista dicho sea de paso ya que tan solo en en un año de gestión de su gestión multiplicó por dos y hasta por tres todos los índices negativos con todo esto eh la mochila él se presenta a estas elecciones donde una inflación disparada pobreza indigencia de evaluación casi diaria pérdida de poder adquisitivo no sé cuantos etcétera más eh donde la mitad de la población de este país pasa hambre y la inseguridad y la corrupción expuesta son un verdaderos privilegiados este era el panorama que presentaba Sergio Massa previo a estas elecciones por eso digo que ni los más optimistas esperaban este resultado pero claro ahora ya está todo sobre la mesa y lo que se me ocurre es que todo esto fue un voto o vergüenza nadie se atrevió a confesar lo que iba a votar ni siquiera los más allegados y ahora los ojos están puestos en los mercados que hoy lunes serán ellos los que emitan su voto porque como sabes para el mundo financiero incierto es peor que malo y Miley mi ley es incierto una una última cuestión Ernesto eh es fácil pensar hacer una suma o quizá tiene más complicación de de que hombre eh Patricia burritx eh la tercera clasificada con el 23,8 vendría a ser el centro derecha moderado esos votos irían a Miley o eso no es tan fácil eh plantearlo directamente mira eh Carlos tanto en las primarias como en esta se va a solidificando que un 70% aproximadamente de toda la población rechaza el kirchnerismo eh es ese 70% se reparte entre Javier Miley Patricia Bull rich y el resto de los partidos con menor con menor cantidad de votos ahora bien eh en los discursos tanto mi ley como tanto mi ley como Patricia Bullrich le apuntaron y le tiraron con munición muy gruesa al cristianismo y más a lo que intenta es hacer un gobierno de coalición eh de unidad nacional pero eh no sé que puede llegar a pasar porque con estos resultados hacer pronósticos ese es un tacto difícil eh porque masa había dejado preparado fíjate la poca confianza que se tenía una bomba de relojería para que le explote al próximo gobierno sin pensar pero por un solo instante que esa misma bomba le podría explotar a él en sus propias manos"