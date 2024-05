El primer sonido del día de Carlos Herrera: la manifestación contra la amnistía en la Puerta de Alcalá

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la manifestación contra la amnistía en la Puerta de Alcalá.

"Señoras y señores, me voy alegrando. Buenos días".

"Hola. Bueno, ya es lunes. ¡Por fin! Los últimos días de mayo, con un día mayormente soleado en toda España. Es el día 27 y son las 06:00. Las cinco en Canarias, quizá en las islas de extremo Norte. Alguna lluvia débil, País Vasco, Navarra, Pirineos, la mitad norte de Cataluña y las temperaturas. Bueno, igual aumentarán el Mediterráneo andaluz y seguirán siendo agradables. Hay algunas temperaturas en territorio peninsular, algunas temperaturas claramente de verano".

"Bueno, damas y caballeros, hay que primero proyectar qué nos va a dar esta semana. Si, y segundo, que nos ha dejado el fin de semana. ¿Qué mensajes interesantes ha dejado el fin de semana? Indudablemente uno de ellos ha sido la manifiesta, la manifestación que ayer convocó el Partido Popular en Madrid, en la Puerta de Alcalá".

"Así, haciendo un vistazo de manifestación, comparando manifestación por manifestación, hombre, gana está porque ayer entre, los 80.000 o los 20.000 que dicen unos u otros. En fin, había mucha gente la Puerta de Alcalá en cualquier caso, más gente que la que había el día de los cinco días de reflexión que juntaron unos cuantos en la sede de Ferraz para animar a Pedro Sánchez a que se quedara todo aquel numerito con golpes de pecho, histeria, lloros y tal y cual".

"Lo que básicamente escenificaba la gente que estuvo apoyando a Feijoo y apoyando la candidatura de las elecciones europeas de ese partido para el próximo día 9, en el fondo había un rechazo a la amnistía, pero si buscan ustedes un poco más y escarban el rechazo en realidad era un rechazo a Sánchez".

"¿Y esto puede servir o quieren que sirva para movilizar votos en las elecciones europeas? Pues indudablemente, porque con manifestaciones no se ganan las elecciones. Ganar en manifestaciones no vale. Hay que ganar en las urnas. Y indudablemente lo que ayer se buscaba era trasladar un mensaje por la igualdad, por la convivencia y también por las elecciones".

"Porque tengan ustedes que desde este miércoles, el día 29 ya se pueden convocar elecciones si Sánchez quiere, si Sánchez quiere. Hay algunos sondeos que se publican en la prensa donde lo que vienen a decir básicamente los escaso, el que publica el CIS, la golfada de Tezanos y su banda, es que gana el Partido Popular, pero el Partido Socialista recorta".

"Es decir, según la impresión que trasladan estas estas encuestas, hace algún tiempo el Partido Popular manejaba una ventaja de unos 12 puntos. Ahora manejaría una ventaja de cinco puntos y con el PSOE recortando, con lo que veremos qué importancia tienen estas dos semanas de campaña en las que puede pasar de todo".

"Hombre con poca ventaja si el Partido Popular gana las elecciones europeas, ya que es el le ha querido dar a todo esto y seguramente lo tiene un carácter plebiscitaria con poco ventaja. Tiene menos peso la petición de elecciones. La petición de elecciones que Sánchez sólo respondería si le conviene mucho".

"Si no, es capaz de aguantar ahí, a pesar de que no tenga presupuestos, no tenga legislatura, a pesar de que no tenga apoyos. No puede sacar decretos, ni leyes, ni proyectos, ni absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ni los suyos le apoyan en algunas cosas, ni los suyos, ni los que forman gobierno con él, que ya es demasiado".

"Por su parte, Vox, a quien está atacando es a Feijóo y al Partido Popular, que recibe ataques desde su izquierda y desde su derecha. Bueno, esto hace que muchos se pregunten, ¿y la estrategia de Feijoo cuál es? ¿Buscar los votos a su izquierda o a su derecha, es decir, competir con VOX por ese electorado que antes votaba al Partido Popular o ir buscando los descontentos con el?".

"Bueno, pues no crean ustedes, es una decisión estratégica que tiene bastante, bastante importancia. El riesgo para el PP es que el 9-J, es decir, las elecciones de dentro de 15 días se parezcan al 23-J del año pasado, en las que ganó, pero con una victoria pírrica".

"Aun así, la única alternativa de verdad de cambio, aquellos que deseen el cambio, que quieran el cambio, en este momento en España pasa por Núñez Feijóo, a pesar de los errores estratégicos que se le atribuyen o se le achacan. Algo que debe estar claro es que la Legislatura está muerta, es evidente. Pero Sánchez no está demostrado que lo esté aún".

"Y lo que tenemos esta semana, el jueves, es la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía, que es el mayor fraude que se ha conocido desde que recuperamos la democracia en el 78, precisamente porque esta amnistía traiciona el espíritu del 78. Todo el mundo sabe que los redactores de la Constitución rechazaron la idea de aceptar la amnistía dentro de la Carta Magna".

"Consideraban que no tenía sentido que una vez estuviéramos en democracia. Una amnistía se concede con un cambio de régimen y se acepta que lo que condenó el régimen anterior era injusto. Bueno, pues ha tenido que llegar Pedro Sánchez con su necesidad de conseguir votos de los separatistas para conceder la amnistía que él mismo aseguró en campaña electoral que era ilegal".

"Bueno, él y toda la corte de los que estaban con él, que nunca se aprobaría. Y ya ven, todo un fraude electoral que el jueves se va a consumar en el Congreso rompiendo la igualdad de los españoles ante la ley, humillando al Poder Judicial y consagrando al Poder Ejecutivo como el poder dominante en una democracia que a partir de ese momento va a ser más formal que verdadera".

"Es por todo eso que este fin de semana el PP ha hecho un nuevo ejercicio de protesta callejera para evidenciar que estamos ante un atropello. Lo peor de todo este episodio puede ser precisamente eso que subrayaba Feijoo aquí, un gobierno que sinceramente creía que este acto de generosidad sirva para el interés general".

"Que hay un Gobierno que está haciendo un ejercicio de prevaricación política muy consistente no solo en otorgar una amnistía injusta a unos delincuentes que no se la merecen, sino que por el camino, además, ha levantado un muro contra la mitad de los españoles a los que desprecia sin tapujos. Es el drama de lo que nos traemos entre manos".

"El jueves va a quedar consagrado por ley en el Congreso. Luego ya veremos si el Tribunal Supremo interpone alguna zancadilla en forma de recurso a los tribunales europeos y por lo tanto se paraliza la acción de la amnistía. Pero estará aprobada. Quedará aprobada la ley esperando a que el Constitucional decida a ver cómo la aprueba, como le da el pase o como le hace el inmenso favor a Sánchez".

"Si a Sánchez le conviene, porque si luego a Sánchez no le conviene, ya se buscará que el Constitucional diga no he podido darle el visto bueno a esto porque no lo tiene todo. Será en función de lo que le convenga a este tipo".