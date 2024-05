El primer sonido del día de Carlos Herrera: los socios de Pedro Sánchez y su postura en la guerra de Ucrania

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, porlos socios de Pedro Sánchez y su postura en la guerra de Ucrania.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"¿Que tal? ¿Como están a las 06:00? Le tiene que hacer mucha ilusión, primero, despertarse así, tocarse el cuerpo y decir: Estoy vivo. ¡Qué bien! ¡Qué alegría que me he despertado! Una mañana de martes. Martes 28 de mayo. A esto de mayo le quedan ya dos telediarios. Tres".

"Es día soleado en buena parte de España. Hay nubes en Canarias, alguna Cataluña, Valencia. Pero va a haber más calor. Se van a superar en el sur peninsular los 30 grados. Ayer me decía Maldonado que este jueves de Corpus lo tengo aquí apuntado este jueves. Este jueves de Corpus se pueden llegar o las máximas rondarán a los 40 grados este jueves de Corpus".

"Bueno, hoy recién miren, tenemos que hablar de Rafael Nadal, porque ayer la verdad es que no confirmó a pie de pistas y era su despedida o no, después de perder un partido con la cabeza muy alta contra Alexander Zverev, que es uno del número cuatro del mundo ahora mismo o aquí, es uno de los grandes favoritos para llevarse el torneo".

"La mala suerte ha hecho que el primer partido lo enfrentara con él. Bueno, luego en rueda de prensa dio algunas claves. Bueno, él tiene la intención de jugar los Juegos Olímpicos de París que se van a celebrar en las pistas de Roland Garros. Ha confirmado que estará y quiere convencer a Carlos Alcaraz para ir jugando algún partido de dobles, que será la pareja española".

"La verdad que es una idea magnífica, una idea magnífica. Debemos acostumbrarnos a que es un superclase, pues la gente dice adiós. Pues porque el deporte de élite tiene un tramo de edad con 38 años. A lo mejor ya no estás en la elite. Pero bueno, sigue disfrutando y haciendo disfrutar a los tuyos como nos ha hecho disfrutar Rafa Nadal a lo largo de todos todos estos años".

"Bueno, vamos a ver las cosas de de de las otras cosas que son casi clásicos, las de comer. Osea, el juez Peinado ha levantado el secreto de sumario en el caso de Begoña Gómez. ¿Por qué? Pues como ya se filtró, lo filtró Interior, el informe de la UCO de la Guardia Civil, ya no tiene sentido mantener el secreto de diligencias".

"Ahora hay que conocer ese informe que dice literalmente que no es lo que luego interpretó El País. Era como lo de la Comisión de Valencia, aproximadamente. Este informe no certifica que no se haya cometido delito alguno, así que veremos. Ahora tienen que empezar a declarar".

"El abogado de Begoña Gómez ha pedido aplazar la declaración y el día 6 de junio porque dice que tiene un juicio y luego el 7 de junio, que también tenía un juicio y ella le importa menos porque el que declara es el empresario Carlos Barrabés y ahí no le importa tener también abierto otro juicio el día que iba a citar a los testigos de Begoña Gómez, el día 6, pues son otros dos, tenía que ir el día 6, pero yo no sé cómo lo va a solucionar eso el juez ya lo solucionará y en fin, sabremos algo bueno".

"Ayer vino Zelenski y esto es muy muy entretenido para que comprobemos las cosas estas de la política. Cuando un gobierno de coalición, que es una cosa inédita en España hasta ahora, se forma y además son difícilmente irreconciliables las dos partes porque pelean por el mismo votante, tienen una relación tóxica que se mueve entre la deslealtad, la desunión".

"Y fíjense ustedes lo que hay ahí, en ese gobierno de los peores he leído yo por alguna parte. Oye, bueno, el 16 de abril, en un Consejo de Ministros se aprobó una partida de 1.000.000.000 en gasto militar y decía suministro de material para el refuerzo de las capacidades militares, Ahí no iba si era para comprar carros de combate, para defender Cartagena o un barco para defender el Ferrol".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No decía nada. Se quedó ahí y los de Sumar dijeron: Bueno, esto del gasto militar no nos gusta, pero bueno, Margarita Robles está todo el día diciendo que al Ejército español le falta presupuesto para lo más básico, que es verdad. Bueno, pero es que ahora se ha descubierto el pastel".

"Llegó Zelenski a España y Sánchez anuncia que le va a dar a Ucrania 1.000.000.000 en ayuda militar, una ayuda inédita hasta la fecha. Es verdad que menor que la que da Francia, Reino Unido, tal y cual. Pero bueno, la economía española tampoco la francesa, ni la alemana, ni el ejército español es el ejército del Reino Unido".

"¿De dónde salen los 1.000.000.000 esos? Pues, amigo mío, de aquel decreto que firmó el Consejo de Ministros sin decir adónde iban. Claro, al descubrir que Sánchez les ha tratado como una banda de débiles mentales, que me parece a mí, que es que lo que son, ayer Urtasun estaba muy indignadísimo".

"Ah, no, no, si eso tiene toda la razón. Sí, en eso tiene toda la razón. Pero no lo dice porque tenga respeto por el Parlamento, no lo dice porque es pro ruso, es pro Putin, él y todos los demás de esas que decencia política porque son pro Putin. Ahora se han sentido engañados o eso es lo que se debería hacer siempre".

"Pero Sánchez abusaba de decretos para no tener que rendir cuentas ni a la oposición ni a Legislativo, a nadie, ni a sus socios, ni a la ayuda a Ucrania. Hombre, tiene sentido largo y tiene sentido. Pero claro, es que Sánchez tiene la cara como el mármol de Carrara, ya que se descubre que ocultó la verdadera naturaleza de la ayuda militar y que fue desleal con sus socios".

"Es que ni se inmuta. Es un memorándum de entendimiento. No es necesario pasarlo por el Congreso de los Diputados. No es un tratado internacional, es un memorándum de entendimiento. Pero lo más importante de todo, lo más importante, lo más trascendente es ayudar a Ucrania lo más rápido posible para que Ucrania garantice la seguridad y la defensa de su país".

"Aunque siempre a mí, como mis asesores, me dijeron que esto se podía colar con la forma de un memorándum para no tener que dar explicaciones, pues lo que se firma ya no se quita. Es que no se puede ser más trilero. Lo de Sánchez no tiene nombre, pero como lo de los otros tampoco lo tiene entre ellos, se van engañando".