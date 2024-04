El primer sonido del día de Carlos Herrera: comienza la campaña de la declaración de la renta

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por comienza la campaña de la declaración de la renta.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"¿Están ustedes bien, hombre? Esta hora es para estar muy bien. Las 06:00. Es una hora para que el cuerpo esté activado. Absolutamente despierto y con las pilas muy bien cargadas después del sueño reparador para afrontar un día como el de hoy, miércoles 3 de abril del 2024, en el que suben un poco las temperaturas".

"Lo van a hacer en todo el país. Los cielos estarán nublados en el centro y oeste peninsular. ¿Lloverá en alguna parte de Galicia? Bueno y pequeño respiro en temperaturas que durará hasta el fin de semana. El domingo vuelve a llover y a refrescar un poco. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Y sepa usted que en España hoy comienza la campaña de la renta, o sea, desde hoy hasta el 1 de julio, el sabe usted que Hacienda oiga?"

"¿Pero el año pasado tuvo que devolver hasta 11.200.000.000 de euros, así que es el dinero que le retiene a usted Hacienda y que luego le devuelven sin pagar intereses, pero le devuelven o luego hay mucha gente que sale a pagar? Pues hombre, las del tipo impositivo. En el caso de las rentas altas, entre más de 60.000 €, por ejemplo, es el 45%, más de 65.000 € a partir de 65.000".

"El 45%. Pero es que a partir de 300.000, el 47%. Eso en el impuesto de la renta. Luego está las rentas del ahorro, que eso es otra cosa. Si tiene usted unos ahorros y sus ahorros le rentan un beneficio, pues ahí tiene usted hasta hasta el 27 o el 28%. En el caso de que superen los 200 o los 300.000 €".

"Al final eso que se consideran rentas altas pagan el 50% o más del 50% de su sueldo. A los a los señores de Hacienda a la hacienda para que luego este se lo gaste como considere oportuno. Pero Hacienda no sólo vive de lo que trinca con la campaña de la renta. Hay algunos titulares hoy interesantes en la razón Leo el español medio ya paga más del 50% de su sueldo hacienda, lo cual eso es confiscatorio".

"No puede ganar Hacienda más que tú de lo que tú ganas. Hacienda no puede ganar más que tú. España es el país de Europa que más sube la presión fiscal desde 2019, desde que llegó este que está ahora, el que más, un contribuyente medio abona casi 15.500 € en impuestos al año y en a veces recuerdan que Pedro Sánchez ha subido ya 69 veces los impuestos, ocho veces el IRPF, cuatro sociedades, una patrimonio, otra IVA ha creado diez impuestos nuevos".

"Es el país España de la Unión Europea, donde más ha crecido la presión fiscal durante estos años que no lo saben hacer esta gente, quitarle el dinero a los demás, gastarse el dinero de los demás y luego nos han gastado, malgastado el dinero de los demás. Pues que venga otro y lo arregle. En fin. Bueno, ahora hay las cosas de las que hay que hablar tienen que ver con siguen teniendo que ver con las comisiones".

"Las comisiones de las tramas, con lo por ejemplo, y mascarillas en el Senado y en el Congreso. Pero es que ayer le contábamos una novedad que publicaba el diario El Confidencial y que hoy amplía de nuevo El Confidencial y también el diario El Debate puntocom. Y que tiene que ver o que habla de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez".

"Esta persona volvió a ser noticia ayer con titulares del tipo Begoña Gómez firmó una carta para que dos empresas ganaran un contrato público de 7.7 millones. Una carta para favorecer a dos empresas en licitaciones públicas de contratos millonarios en red. Punto".

"Es que es la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública. ¿La primera pregunta es qué pinta la esposa de un presidente, un presidente del Gobierno, ayudando a dos compañías privadas a conseguir una adjudicación del gobierno del Gobierno en 2020?"

"Además, a dos empresas, una a una UTE de empresas de una de cuyas ramas era quien suministraba la financiación para los cursos que esta catedrática de pega montaba con su famoso África Center. Estamos ante un caso, desde luego. Luego huele a incompatibilidad absolutamente, pero también a posible tráfico de influencias, porque el primero fue en Europa y ahora, tras dos empresas, todo lo que trajinado a Begoña Gómez acababa en el mismo abrevadero, en el del Gobierno que preside el señor que vive con ella en Moncloa".

"Es que hombre solamente es estético, solamente falla en lo estético. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si en lo estético y en algo más. Y hoy hay crónica de noticia anunciada, esto es, el prusés ha vuelto a reactivarse de forma solemne, que es una cosa que había apuntado Juncker al obligar al SOE a incluir en su acuerdo de investidura ese punto que dice que los de Puigdemont pedirán a lo largo de la legislatura un referéndum de autodeterminación".

"Un referéndum de autodeterminación. Vamos a ver, pedirán una consulta política ateniéndose a la legalidad del artículo dos de la Constitución en la negociación que vinieron a celebrar. ¿Y esto del soy o que viene? Los de Puigdemont están ya en la legalidad. Que maravilla, que qué habilidad tenemos, que listos somos. Si Sese, mira cómo se me pone el dedo de tieso".

"¿Bueno, cómo se le ha puesto a Puigdemont el dedo de tieso? Pero es que ayer, claro, en esta competición y en este interés de tomar aire electoral, el que salió fue el que todavía es presidente de la Generalidad. Pero aragonés a exigir ese referéndum, primero por las buenas y luego sino en la vía unilateral. Esto es elevar las apuestas".

"Y en campaña electoral, claro. Y le ha quitado a este aragonés el triunfo de la amnistía, la consecución de todo ello. Y va camino también de lo del referéndum. Usted ha tenido que buscarse ahí el aire porque será aragonesa, por supuesto. Bueno, incluso ha propuesto la pregunta para hacer ese referéndum de independencia concreta como vía prioritaria para poder celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña".

"¿El artículo 92 de la Constitución, con una pregunta clara a la que se debe responder con un sí o un no y una pregunta como quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Sí, pero me lo tiene que preguntar a mí también. No sé si lo entiende, porque el artículo 92 de la Constitución hace referencia a todos los españoles".

"Y, efectivamente, una decisión de trascendencia tiene que tomarse de acuerdo con todos los españoles. Y además, por supuesto, reformando la Constitución, porque no permite, no contempla esa posibilidad. España, unión indivisible, blablabla".

"¿Pero si usted quiere saber si puede ser Cataluña un Estado independiente, me lo pregunta usted a mi también que vive en Sevilla? ¿Por qué? Porque Cataluña forma parte de mi país y usted no puede arrancarme una cosa que forma parte de mi país por las baladas, simplemente por lo que piense usted o lo que piensen los que piensan como usted".

"Esa es la diferencia. El artículo lo que dice es Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Pero todos, todos, todos los españoles. No se preocupe, que a lo mejor lo digo si con tal de no aguantarle que no, pero me lo tiene que preguntar a mi y a todos los demás que podría darse aquella circunstancia que tanto temía Felipe González y de la que tanto hablaba".

"A ver si se va a salir, no en Cataluña, si en el resto de España que cosa que a veces pasa. Cuidadito con las preguntas que las carga el diablo".