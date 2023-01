El primer sonido del día de Carlos Herrera: la anomalía en el Constitucional tras el nombramiento de Pumpido

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Constitucional.

La mañana ha arrancado en clave económica, y es que "han pasado algo más de 10 días desde que entró en vigor la famosa rebaja del IVA de algunos alimentos básicos. La pregunta es, ¿usted ha notado realmente una bajada al ir a la compra? A lo mejor me dice que no, no vaya a ser que hayan subido algunos otros impuestos paralelamente".

En este contexto, a partir de las 9:00 horas, en 'Herrera en COPE', vamos a hacer "un viaje por cuatro puntos de España para ver si realmente la reducción del IVA se está traduciendo en una rebaja de precios. Las cosas se han puesto tan caras que la renta, el sueldo, no da seguramente para cubrir todos los frentes que hay que cubrir. Por eso, el que tenía ahorros está tirando de ellos. Pérdida de 12.900 millones de ahorro durante 2022, podemos leer en un titular de prensa".

Cómo queda el Constitucional después de nombrar presidente a Pumpido

En materia política, en el Constitucional, "pasó lo esperado, no creo que nadie se haya sorprendido de que finalmente el PSOE haya conseguido que Conde-Pumpido haya alcanzado la presidencia. Si hay mayoría sanchista en el tribunal, lógicamente sale un sanchista. Eso sí, el bloque sanchista no permite ni una fisura. Tanto la presidencia como la vicepresidencia (existe un pacto no escrito de que cuando un bloque se queda con la presidencia el otro tiene la vicepresidencia, pero en este caso no ha sido así). Sánchez no hace prisioneros. Se pusieron firmes, básicamente Segoviano. Seguramente usted en su vida común no notaría la diferencia, pero créame que puede existir esa diferencia, en ocasiones para bien y para mi".

"Este tribunal lo conforma un presidente que fue Fiscal General del Estado, un exministro de justicia y una directora general de ese mismo Gobierno"

"Pero como vemos, ni la apariencia de neutralidad le importa una mierda. Ha conformado un tribunal que tiene 9 años por delante con esta mayoría. Este tribunal lo conforma un presidente que fue Fiscal General del Estado con Zapatero. Lo compone un exministro de justicia y una directora general de ese mismo gobierno. Es absolutamente impúnico. Sánchez no quiere sustos de ningún tipo, ningún riesgo. Sobre todo porque también se van a cuestionar alguna iniciativa como los indultos o la reforma de la malversación", ha desgranado Herrera.

Para concluir ha apuntado: "En lo del procés, seguramente no pueda intervenir el exministro de justicia. Con lo cual, el que queda por nombrar, no tengan ninguna duda que será también sanchista. Pumpido se ha estrenado pronunciando el artículo 2 de la Constitución, recordando que no se permite la secesión. Es un favor a Pedro Sánchez que, desde luego, repetirán varias veces de aquí a las elecciones de mayo". Puedes escuchar el monólogo completo de Carlos Herrera aquí.