El primer sonido del día de Carlos Herrera: Ábalos asegura que Tsunami Democratic actuaba de forma legítima

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las palabras de Ábalos en las que asegura que Tsunami Democratic actuaba de forma legítima.

"Hoy el PSOE vuelve a reunirse con el fugado Puigdemont en Bruselas para ver si cierran ese acuerdo de la amnistía. A saber ustedes. A Puigdemont le entró un dolor cuando vio que la fotografía entre Gracita Bolaños y Junqueras se solventaba con la amnistía, el mediador, el 15% de la quita, cercanías y dijo: pero vamos a ver, ¿y yo? Si yo soy el último, si yo soy el que tiene que dar el plácet definitivo, que voy a quedar, ¿como que he conseguido menos que estos a los que tanto odio? Con lo cual, aumento mi petición, aumento mi exigencia".

"Sánchez es Sánchez y este embustero, como hace tiempo que perdió la cordura por permanecer en el poder, va a hacer lo que sea necesario. Este pacto le estallará o le va a llevar a la tumba política. Pero, mientras tanto, nos va a arrastrar a todos por el fango. Sánchez está a punto de tragar una descalificación general del sistema judicial español y lo hace con el apoyo de su militancia, a la que le preguntaba por los pactos por sumar con Sumar y también la búsqueda de apoyo de otras formaciones políticas. Es una cosa así muy difusa, para no hablar claramente de la amnistía".

"¿Y qué es lo que pide ahora Puigdemont? Lo último que está pidiendo para que le dé el voto afirmativo a Sánchez es que quiere que se salve dentro de esa amnistía no ya a los del Tsunami Democrátic y todos esos, no, no, también a algunos independentistas condenados o procesados por cosas que no tienen que ver con el procés y con la independencia. Es decir, casos de corrupción como el de Laura Borrás. Y lo que pretende Puigdemont es que Sánchez reconozca que estos corruptos habrían sido perseguidos injustamente, de forma ilegal, por ser independentistas":

"Es decir, que los jueces habrían cometido un delito, claramente, un delito: que habían sido perseguidos de forma ilegal. Esto es una última barbaridad y Sánchez sabe lo que pasa: que ya no tiene vuelta atrás. Después de la foto, después de lo de la amnistía, después de las cesiones a Esquerra, ahora cuadrarse y decir: pues no puedo, vamos a elecciones. Porque, efectivamente, eso le cuesta en las elecciones la tumba literalmente. Con lo cual, va a ser capaz de entregarlo todo por el poder, es decir, es cuestión de días que lleguen a un acuerdo.

"Por cierto, una pregunta: ¿Qué pasa con las causas secretas? Y usted dirá, ¿qué son las causas secretas? Hay una investigación para dilucidar qué delitos cometieron aquellos que mantuvieron contactos con la intervención de Rusia en ese procés y es una causa secreta, porque el contenido de esa investigación y los nombres de las personas investigadas solamente los conoce el juez y el fiscal. No la conoce la persona investigada, por lo tanto, tampoco sus abogados, ni nada parecido. La amnistía también anula las causas secretas y a partir de ahí las justificaciones todas que se dan".

"A mí una de las que más gracia me ha hecho este fin de semana, para que vean hasta qué punto el PSOE ha perdido la cabeza, es la declaración de José Luis Ábalos tratando de convencer a los espectadores de que las concentraciones pacíficas ante las sedes del PSOE son más peligrosas y censurables que las acciones violentas del movimiento Tsunami Democrátic. Para quedarse con la boca abierta".

"Soberanía popular... Fíjense, este cachalote hablando de soberanía popular; que lo que hicieron, no lo hicieron asaltando calles, es decir, los CDR que quemaron Barcelona, cortaron calles, autovías, las vías del tren, etcétera, etcétera, lo hacía sin asaltar calles en función de la soberanía popular. Un movimiento que utilizaba grupos de mensajería encriptados para pillar desprevenida a la Policía sin actuar. Quieren Ávalos y el PSOE convencer a los españoles de que los de Tsunami Democrátic actuaban de forma legítima en función de la ley".

"Y que los peligrosos españoles son los que están concentrándose cerca de las sedes del PSOE sin tirar un triste papel al suelo, por cierto, porque no piden permiso para manifestarse, y te lo dicen los que gobiernan con los de Rodea el Congreso y van a modificar la mal llamada Ley Mordaza, porque no les gusta que la Ley de Seguridad dificulte manifestaciones violentas. Este es el resumen más perfecto de como el PSOE ha acabado asumiendo los planteamientos separatistas, ha abandonado por completo la centralidad de un partido de Estado".

"Es vergonzoso ver a Ávalos haciendo estas contorsiones ridículas, que, yo supongo, si tiene conciencia, que sé que no, estos van con el líder a por el poder sea lo que sea lo que cueste y haciendo el ridículo que haya que hacer. Si en algún momento tiene conciencia, cuando hable consigo mismo un día y vea la patata que he metido, ahí, en medio la soberanía popular, los tíos que quemaban y apedreaban a policías, quemaban contenedores y apedreaban policías... No tienen vergüenza, no conocen la vergüenza, este la ha conocido poco, pero ahora ya ni se acuerda".