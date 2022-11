El presidente del Observatorio de la Ingeniería, en COPE: "Estamos dentro de la cuarta Revolución Industrial"

Este verano hemos visto varias veces este titular: "Un dron salva la vida a un bañista". La pregunta sobre cómo un dron puede salvarle la vida a un bañista es muy sencilla, lo que hace el dron el lanzar un flotador, tras localizar a quien se encuentra en problemas, al agua para que la persona se aferre a este y así pueda aguantar hasta que lo rescaten. La persona que le ha dado vueltas a esta idea en su cabeza para hacer esto posible no solo "es un fenómeno", como ha indicado Carlos Herrera, también tiene que ser alguien dedicado a trabajar en le campo de la ingeniería.

La ingeniería es el arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, diseño, perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de aplicación de la ciencia. Esto se hace de tal forma que esta da soluciones a muchos problemas de la sociedad, como encontrar la forma de que una persona que no puede andar ahora pueda hacerlo con la ayuda de un exoesqueleto, por ejemplo. Aunque se trata de un área de trabajo muy importante, actualmente se encuentra, de alguna forma de capa caída. Pues el 25 por ciento de las empresas tiene problemas para encontrar ingenieros y, en 10 años, España necesitará 200.000 ingenieros.

El presidente del Observatorio de la Ingeniería de España, José Oriol Sala, explica que "somos 750.000 ingenieros en España. Es una cifra que puede parecer muy importante, pero que, más o menos, es equilibrada a la de países de nuestro entorno, como pueden ser Francia o Italia, e incluso Alemania". "Necesitaremos, por lo menos, 200.000 ingenieros más en los próximos 10 años. Y decimos por lo menos por qué estamos convencidos de que esta es una cifra mínima", afirma. "El problema no es que solo se necesiten en España. El problema es que esta necesidad de ingenieros la vamos a tener a nivel mundial", ha añadido. Esto se debe a que la tecnología está avanzando a unas velocidades desbordantes. De hecho, según José Oriol, "estamos dentro de la cuarta Revolución Industrial", pero no cree que esta revolución dure lo mismo que las tres revoluciones industriales anteriores.

Cuando hablamos de ingenieros, nos referimos a ingenieros de todo tipo. "La especialidad más extendida es la industrial, que significa un 43 por ciento del total de ingenieros. Pero luego están los agrónomos, de caminos, de telecomunicación. Está la parte de informática y, lo que está creciendo mucho, es las otras profesiones", comenta Oriol. Cuando habla de otras profesiones se refiere a los temas de biotecnología, de robótica, de impresión 3D, análisis de nuevos materiales, etc. "Estamos avanzando en unas tecnologías, que son tecnologías disruptivas, y el ingeniero tiene que estar bien preparado para la realidad actual, pero también para la realidad futura", agrega.

La carrera de ingeniería es una carrera que varía en función de la actualización del temario. De hecho, los ingenieros se actualizan tanto que el temario de hace 20 años no tiene nada que ver con el de ahora. "Steve Jobs decía: 'Yo no puedo preguntar mis clientes qué es lo que quieren que yo les fabrique, porque ellos no lo saben. Yo tengo que dirigir el fututo, diseñar mis productos y, en función de eso, crearé la necesidad'. Y esta es la labor del ingeniero en un momento como este. Evidentemente, tiene que trabajar en la realidad actual, pero tiene que anticiparse al futuro e ir evolucionando en función de ello", explica Oriol.

El 20 por ciento de los ingenieros actuales son mujeres

"Obviamente, el talento femenino estudiará aquello que considere que le apetece estudiar. Pero, lo que no sería conveniente es que no estudien ingeniería porque desconozcan las características de esta. Nos encontramos en una situación de país en que el 55 por ciento de los universitarios españoles son mujeres. Por contra, nada más que el 20 por ciento de los ingenieros son mujeres", comenta José Oriol. "Es cierto que la mujer siempre ha tenido más tendencia a profesiones de carácter social (...). Pero quizás lo que desconocen es que, efectivamente, la ingeniería tiene un carácter social importante", añade. Esta cifra que se ha dado en España no es muy diferente de países que son limítrofes a nosotros. "En Francia es el 22 por ciento, en Alemania es el 16 y en Italia el 17. Estamos en niveles similares, pero yo creo que hay que romper esta barrera", argumenta José Oriol.