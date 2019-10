La pregunta directa de Herrera a Sánchez: "¿Vas a darle una entrevista a COPE?"

Carlos Herrera ha vuelto a reiterar durante su monólogo de las 6 en Herrera en COPE su invitación al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a ser entrevistado en los micrófonos de COPE durante esta precampaña electoral hasta las próximas elecciones del 10 de noviembre. Un mensaje en el que el comunicador se dirigía directamente al líder del PSOE con estas claras palabras:

"Estos días, de mitin en mitin, de entrevista en entrevista... Por cierto, ¿vas a darle una entrevista a esta casa, Sánchez? Yo no digo que me la des a mí, eh. Oye, se la puedes dar a Expósito, se la puedes dar a Marta, a Antonio, a Pilar, a Fernando...A quien te parezca. ¿Pero vas a dar una entrevista?"

Herrera también revelaba los contactos que está manteniendo al respecto con el secretario de Estado de comunicación, el periodista Miguel Ángel Oliver:

Ayer me enviaba un mensaje el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel, que es buen amigo mío. Y además es un tipo honrado, decente, al que quiero mucho y con el que me unen muchísimos años de haber trabajado juntos. Y me decía: 'Tenemos que hablar y tomarnos aunque sea jamón del bueno'. Bueno, pues cuando tú quieras. No es ninguna indiscrección contar esto. Bueno, pues si es así le preguntaremos, que es lo que hace todo el mundo, aunque luego no responde".

Una sincera invitación al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que Herrera le ofrece los micrófonos de COPE para que dé explicaciones de su gestión y de su proyecto para España después de las elecciones generales del mes de noviembre.