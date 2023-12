La pregunta clara y directa de Carlos Herrera a Pablo Motos y Susanna Griso: "¿Para qué lo invitáis?"

Pedro Sánchez ha presentado su nuevo libro. O el libro en el que aparece su rostro y firma, al menos. Una presentación conducida por Jorge Javier Vázquez, el cual parece haber encontrado una nueva ocupación tras su destierro de la parrilla televisiva. Un medio al que Carlos Herrera ha querido lanzarle una pregunta, ya que no termina de entender las decisiones que se toman desde algunos de los programas más populares de nuestro país. Escúchalo aquí:

Carlos Herrera y el problema de tener a Pedro Sánchez como invitado

"Hoy ha venido a divertirse al Hormiguero... Pedro Sánchez", es la frase que Pablo Motos podría pronunciar en el momento en el que decidiese entrevistar al presidente del Gobierno en su programa. Podría pronunciarla, pero la realidad es que no lo hizo. El último paso de Sánchez por el programa de Trancas y Barrancas fue incómodo y se vio a un Pablo Motos en tensión que le quiso preguntar al líder del ejecutivo por qué se dedicaba a señalar a los periodistas críticos desde el poder.

Sánchez ha despertado. La campaña del 23J le hizo tomar conciencia de la poca presencia mediática (salvo medios afines) que estaba teniendo, y decidió revertir la situación. Así fue como le pudimos ver en distintos platós y estudios tratando de acercarse a audiencias acostumbradas a escuchar críticas sobre su gestión. El último de sus momentos mediáticos, como decimos, la presentación de su nuevo libro, del de Irene Lozano, arropado por sus ministros y ministras y por su particular asesor de imagen aterrizado directamente de Sálvame.

Pedro Sánchez en su tensa entrevista con Pablo Motos





Es en este contexto en el que Carlos Herrera ha querido explicar por qué no va a venir Pedro Sánchez a su programa. Herrera ha querido explicar por qué Sánchez no será entrevistado en Herrera en COPE, diferenciándose así de otros espacios a los que sí ha asistido. "¿Por qué no va a venir nunca a este programa, Sánchez? Primero porque no creo que él se atreva o quiera", ha argumentado poniéndose en los pies del presidente.

Aun así, el argumento que más pesa para ello es el siguiente: "Pero porque el que no quiere soy yo", ha confesado Carlos Herrera. "Porque no tengo ganas de que vengan a mentirme, a insultarme aquí. A decirme a la cara lo que le dice a los programas a los que va", ha criticado el periodista sobre la actitud de Pedro Sánchez en su particular tour mediático que parece no cesar.

Preguntas para Pablo Motos y Susanna Griso

Herrera, según ha analizado la presentación del libro de Irene Lozano Pedro Sánchez ha querido lanzar algunas preguntas que considera fundamentales ya que van dirigidas a sus compañeros de profesión del mundo de la tele: "¿Para qué lo lleváis?", decía sobre el presidente del Gobierno.

"¿Pero para qué lo lleváis a Hormigueros, a Espejos Públicos, a la primera, a la segunda, la cuarta...?", ha querido inquirir a los presentadores de los principales espacios televisivos. "¿Para qué lleváis a este tío? ¿Para que os riña, además? ¿Os llama la atención para que os abochorne, para que os mientan?", ha seguido preguntando.

Pedro Sánchez saluda efusivamente a Jorge Javier Vázquez





Para Carlos Herrera resulta evidente que nos encontramos en un "mundo de Matrix", donde Pedro Sánchez asegura que "la amnistía se hace por el interés general y que la convivencia le irá muy bien porque también le fueron los indultos". Una circunstancia a la que no le da credibilidad el almeriense: "¿De dónde ha sacado Sánchez que a los españoles nos hayan parecido bien los indultos? Sánchez dice que ha mejorado la convivencia en Cataluña", ha resumido.

Para terminar, Herrera ha querido recordar la realidad de lo que esconden habitualmente las declaraciones de Sánchez en los medios: "Lo que sí sé es que no puede mejorar la convivencia en España una medida que rechazan seis de cada diez españoles", ha resumido tras lanzar preguntas claras y directas a Pablo Motos o Susanna Griso.