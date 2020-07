¿Por qué los casos de bruxismo han aumentado un 70% durante la cuarentena?

¿Cuántas veces has estado trabajando y te has dado cuenta de que estás apretando la mandíbula? ¿O simplemente te has levantado con dolor de cabeza porque has apretado los dientes sin darte cuenta durante la noche? Si alguna vez te ha pasado esto, puede que padezcas bruxismo.

El bruxismo es el acto de apretar las mandíbulas de forma inconsciente. Muchas veces no nos damos cuenta. Y esto, a la larga, genera mucho desgaste. Realmente no se conoce a ciencia cierta el motivo por el que apretamos los dientes. Generalmente es una acción asociada a la ansiedad, el estrés o la tensión. Se trata de un acto que realizamos especialmente cuando estamos dormidos. En este nuevo panorama, en el que hemos vivido una época rara y hay una clara tendencia a mostrar preocupación, esta tensión puede causarnos daños colaterales. Y una de ellos podría ser el bruxismo, que podría provocar consecuencias negativas en nuestra salud.

El cirujano maxilofacial del Hospital La Luz, Nestor Montesdeoca, ha afirmado esta mañana en 'Herrera en COPE' que no fue hasta que comenzaron a abrir las consultas de forma paulatina cuando muchas personas comenzaron a darse cuenta de los dolores que sufrían en la zona de la articulación en la mandíbula, dolores de cabeza o problemas en la zona masticatoria. Todos estos síntomas, ha dicho el doctor, “son símbolos inequívocos de bruxismo”. Este dolor aparece en la musculatura de la mandíbula. Cuando los casos comienzan a evolucionar, aparece una “presión constante” que comienzan a causar dolor y malestar en quien lo sufre.

Aumento de casos de bruxismo tras el confinamiento

“Estar dos meses confinados ha sido psicológicamente demoledor para mucha gente y esa tensión tiene que salir de alguna manera”, ha admitido el doctor Montesdeoca. Asimismo ha explicado que se trata “de un mecanismo de liberación de la tensión”, y que no hay un tratamiento específico para poder dejar de hacerlo. Sin embargo, sí existen lo que él llama “tratamientos paliativos” como las férulas. Estas en concreto tienen dos funciones: por un lado que el paciente “encuentra una forma cómoda de dormir” y la otra la de “proteger el esmalte del diente” para evitar el desgaste.