¿Por qué no borramos los contactos de las personas que han fallecido?

En el día de Todos los Santos acudimos a los cementerios a reunirnos con las personas que por desgracia ya no nos acompañan. Siendo una fecha tan especial y tan marcada por todos, en la actualidad del día a día en el que vivimos se puede homenajear también de otras maneras. Las redes sociales se han convertido en una forma de recordar y mantener la memoria de todos ellos. En Herrera en COPE, hemos hablado de esta circunstancia.

"Tengo a mi padre en la foto del WhatsApp porque es una forma de cuidarme" apuntaba Marta Corbacho, una mujer que perdió a su padre durante este verano. Es una de las formas de preservar la presencia de esas personas que son únicas y que tanto añoramos en estas fechas tan únicas y especiales. Pero, la clave de todo ello es preguntarse, ¿por qué cuesta tanto eliminar esos contactos?

Desde el punto de vista psicológico Meritxel Pacheco, ve como "algo normal" el hecho de no eliminar los contactos de aquellas personas que desaparecen. "Cuesta borrar ese tipo de cosas, como notas de voz y demás, es normal". Preservar ese tipo de mensajes y de circunstancias especiales no tienen nada de malo, aunque "otra cosa sería no dejar de escuchar o ver esos archivos".

"El duelo virtual está bien en determinadas circunstancias, pero nunca debe sustituir al tradicional", preservar esas costumbres se ve como algo "imprescindible", y que el único ámbito en el que podría utilizarse, es por cuestiones de lejanía y de distancia.