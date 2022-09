Paloma Barrientos en 'Herrera en COPE': “La infanta Cristina siempre ha tomado sus propias decisiones"

Un libro que trata de las vueltas que da la vida de una de las personas más enigmáticas de la sociedad y la Casa Real, la infanta Cristina de Borbón. En él, desgrana algunas claves de la personalidad y la vida de la hija del Rey Emérito, Juan Carlos I. Esta es la reedición del libro que publicó en 2014, “Una infanta invisible”. Paloma la define como la hija más inteligente del Rey Emérito: “La primera parte ha cambiado, ya no es la la infanta invisible, ahora son los secretos de la infanta”. “En esta segunda parte se cuenta el paseo de Iñaki Urdangarin con su novia y como le afectó el divorcio”. “Empiezo con su nacimiento, continuo con la imputación y acabo con cómo cambia su vida, yéndose a pique por una traición”.

También reconoce que cuando Urdangarin entra en prisión, hubo separación entre ellos, pero afirma: “Durante el proceso no hubo separación, de hecho, ella rompe con su familia porque considera que no ha tenido el apoyo por parte de su familia hacia ella y a su marido”. - Dice la autora del libro. También piensa que Urdangarin quería que le viesen con su amante: “Si te paseas por un sitio donde sabes que hay gente, te van a ver y eso, supuso una humillación para ella”. “Estaba todo organizado y orquestado, en esa playa había un campeonato de surf y se borraron las imágenes de todas las demás personas”.

La infanta, siempre ha sido una mujer que ha marcado sus propias pautas y ha tomado sus propias decisiones, así la define Barrientos en su libro: “Se enfrentó a sus padres estudiando políticas en una universidad donde lo más criticado era la monarquía con pintadas en la pared”. “Casi la obligan a dejarlo cuando detuvieron a un comando de ETA, porque se estaba planteando un posible secuestro a la Infanta Cristina. Estuvo un tiempo sin ir a la facultad pero luego dijo que ella no se escondía, que quería ir”. “Ella no iba a los sitios por ser la Infanta, ella era un número más. Cuando estuvo en la UNESCO, en París, dormía en un piso y los padres se enfadaron porque querían que se fuese a la Embajada”.

La diferencia que hace en la charla con Carlos Herrera, con respecto a su hermana, Elena, es que no es una mujer simpática, pero tampoco antipática: “Yo durante muchos años he tenido que hacer información de Casa Real, digamos que no es simpática en el sentido de facilitar el trabajo a la prensa, pero tampoco es borde como la infanta Elena, por ejemplo”. Ante las preguntas incómodas del el colaborador del programa, Goyo González, le hace palntea la cuestión de si hay alguna pregunta que la infanta no ha respondido todavía, a lo que contesta Paloma: “Donde está el dinero del caso Noos”.