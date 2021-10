Óscar Alzaga, en "Herrera en COPE": "La reforma 'periódica' de la Constitución es necesaria"

Óscar Alzaga, abogado, catedrático de Derecho Constitucional y expolítico, ha presentado en "Herrera en COPE" su libro “La conquista de la Transición”. Quien fuera fundador del Partido Demócrata Popular en 1982, militó previamente en varias formaciones, entre ellas UCD de la que fue cofundador ha repasado temas tan fundamentales en nuestro país como la figura del Rey Felipe VI y del Rey emérito, Juan Carlos I y, sobre todo, si es necesaria la tan traída reforma de la Constitución cuando estamos a punto de celebrar su 43º aniversario.

"De todas las constituciones vigentes en el marco de la Unión Europea, la que menos revisiones ha tenido por año en su conjunto es la española y la que más revisiones ha tenido, a razón de más de una por año, es la alemana. Las revisiones que se han hecho en la constitución española han sido sugeridas, por no decir, impuestas por la UE cuando nos estábamos quedando con un marco que no contenía un dispositivo que en las otras constituciones sí estaba, por ejemplo, la referencia al gasto público que se introdujo cuando nuestra gran crisis, nos la impuso la Unión Europea. Ninguna de las pocas reformas que se han hecho son iniciativas nuestras. Soy catedrático emérito de Derecho Constitucional, pero no he olvidado lo que estudié al respecto: una Constitución es un texto jurídico que se adopta en un momento determinado, pero ese país tiene una historia que fluye, está en marcha, consiguientemente van a surgir nuevas circunstancias, y algunos nuevos problemas y algunas necesidades de mejorar la calidad de la gestión pública, por eso, la reforma de la Constitución periódica -en términos académicos-, es necesaria. Debe existir una reflexión de alto nivel (en el mundo político, en el mundo parlamentario, en el Gobierno incluido), sobre en qué aspectos se pueden mejorar. Como Europa avanza hacia una unidad, si se mira de reojo que aperturas de debate sobre reformas que se hacen en otros países que están al frente de la UE, uno ya tiene pistas sobre qué temas son inquietantes y es preciso un debate, un diálogo a ver si se puede reformar la Constitución", afirma Óscar Alzaga.

Pero para el buen Gobierno y el bien general de nuestra sociedad "debe haber un clima de diálogo sosegado y constructivo, no de unos contra otros - a ver si los desgastamos, les quitamos unos votos, el porder en las próximas elecciones generales-, no. La reforma de la Constitución requiere de unas mayorías cualificadas y requiere de un consenso, igual que se hizo la Constitución. Por lo tanto, en la vida política junto a la diversidad, que siempre existirá entre quienes están en el Gobierno y quienes están en la oposición, debe haber un compartir inquietudes de mejorar el sistema político democrático y de común acuerdo adoptar fórmulas en esa dirección y ahí a los españoles nos queda un caminito por andar", reitera el catedrático de Derecho Constitucional.

Felipe VI está salvando la monarquía

Sobre el papel de la monarquía, Óscar Alzaga se muestra "muy partidario de mantener la institución monarquica, pero para su mantenimiento necesita un prestigio, una estima social por parte de la población. Creo que nuestro actual Rey, nuestro discreto y actual rey reúne esas condiciones y está salvando a la institución. Y si tuviera la posibilidad de respaldarle le respaldaría".

Alzaga que era estudiante durante el franquismo ha dejado claro que el "movimiento universitario fue clave en la Transición. Y Franco lo sabía que el problema para el régimen estaba en la Universidad.

"En aquellos tiempos en la Universidad primaba las lecciones magistrales de los profesores y los estudiante -que éramos unos empollones-. Habíamos nacido después de la guerra, no era nuestra guerra, salíamos en verano a intentar estudiar idiomas, a Europa y queríamos que nuestra vieja España perteneciera a esa Europa que se estaba creando".