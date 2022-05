Lambán habla claro del futuro de la NASA española y de su ubicación en Teruel

Carlos Herrera ha entrevistado a Javier Lambán, presidente de Aragón, en 'Herrera en COPE'. Entre los temas que se han tratado a lo largo de la conversación, ha destacado una peculiar pregunta que el mismo Herrera le ha planteado a Lambán: "Otra cosa que ustedes reclaman o que han sugerido es que Teruel sea la sede de la futura agencia espacial española, la NASA española, ¿qué posibilidades cree que tiene?", ha preguntado el comunicador de COPE sobre un proyecto del que todavía no se tienen muchos datos.

Lambán defiende que la NASA española esté en Teruel

"Si la designación es objetiva, nosotros creemos que muchas", posibilidades cree que atesoran los ciudadanos de Aragón de poder disfrutar de esta nueva agencia. "En Teruel, merced a la colaboración publico privada, que se viene produciendo desde hace muchos años, se ha hecho de la provincia de Teruel una provincia que lejos de ser digna de lástima, es una provincia digna de ser enseñada como ejemplo de que el esfuerzo hecho desde el territorio puede producir en términos de avance en todos los terrenos", ha defendido el presidente de la comunidad autónoma.

Para Lambán, hay argumentos más que de sobra para que la provincia albergue la conocida como NASA española: "Teruel tiene en estos momentos un aeropuerto que se ha convertido en un 'hub' del mundo aéreo, del mundo de la aeronáutica muy poderoso, con mucho empleo que está atrayendo a muchas empresas".

Además, el presidente de Aragón ha destacado que "Teruel tiene un observatorio astrofísico de primer nivel. Teruel tiene un cielo absolutamente ejemplar desde cualquier punto de vista, no solo para que se enamoraran los amantes del siglo XIV, sino para que todo tipo de actividades relacionadas con el espacio tengan muchas probabilidades de éxito y además, teniendo en cuenta que de lo que se está hablando es de agencias de nueva creación salgan del territorio para combatir la despoblación para revitalizar el medio rural", ha terminado por explicar en 'Herrera en COPE'.

"Imposible" que no sea Teruel

"Si mezclamos esos tres ingredientes, se me antoja que es imposible que haya un lugar en España, una ciudad, una provincia más merecedora de recibir esa agencia espacial. Por eso lo estamos planteando desde un ámbito de unanimidad absoluta, tanto institucional como social, política y económica", ha destacado Javier Lambán.

Ante la posibilidad de que la agencia espacial española acabe por erigirse en otra ciudad o provincia, Lambán lo tiene claro: "Pensamos que no sería bien entendido que en estas circunstancias y vista la intención del gobierno de combatir la despoblación, no entenderíamos que no fuera Teruel el lugar de destino de esa agencia", ha defendido el presidente de Aragón en 'Herrera en COPE'.

Te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado