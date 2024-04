Nary Ly, superviviente de los Jemenes Rojos: “Cuando me separaron de mi familia no sabía por qué”

A Nary Ly le separaron con 5 años de su familia y le metieron en un campo de concentracíon en un campo de concentracíon. Lo hicieron los Jemeres Rojos. En ellos, el comunista Pol Pot acabó con la vida de dos millones de personas en tan solo cinco años.

Pero Nary sobrevivió y se convirtió en la primera mujer camboyana en lograr el doctorado como científica y la primera en correr una marataón en unos Juegos Olímpicos.

Hoy vive en León rodeada de gallinas y en su huerta.

Nary ha reconocido a Alberto Herrera que “lloré mucho en mi infancia, tenía los recuerdos de la guerra. No sabía qué era la guerra y cuando estaba separada de la familia en un campo de trabajo no sabía por qué estaba allí”.

Sobre sus vivencias en ese campo de concentración donde pasó su infancia, ha relatado que “cuando estaba allí no sabíamos qué pasaba porque éramos muy inocentes por la edad. Era como un juego para nosotros. Asustábamos a los pájaros de los campos de arroz. Allí había poca comida, comíamos una sopa marrón sin sabor. Dormiamos todos juntos en el suelo y teníamos mucho miedo al estar separados de nuestra familias. Teníamos piojos por la falta de higiene. Es un recuerdo muy triste”.

Todo cambió “cuando entraron los vietnamitas”, ha continuado explicando Nary Ly. “Todos salimos corriendo en todas las direcciones intentando sobrevivir. Salí del país y llegué a Francia, a un horfanato de la Cruz Roja. Me acogió después una familia con cuatro hijos. No hablaba francés pero estaba feliz por los regalos que me hicieron cuando llegué, aunque también lloré porque me di cuenta que no iba a volver a mi país con mi familia”.

Sobre si Nary Ly sufrió el llamado 'Síndrome del Superviviente'. Esta camboyana ha recocido en Herrera en COPE que “si, es algo psicológico. Nunca sale de la cabeza y hay que trabajarlo con los psicólogos. Tienes suerte por sobrevivir pero necestitas hacer algo para que las cosas no se repitan”.

Nary vive ahora en España, concretamente en León, aunque la llegada tampoco fue fácil: “Cuando llegué aquí, no mucha gente habla inglés. Fue duro al principio por el idioma para comunicarte con la gente. Pero León es muy bonita, tiene mucha naturaleza y se vive muy bien con una gente muy amable”