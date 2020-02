Nacho Montes: "Este libro era hablar sobre alguien que todo el mundo respeta"

Nacho Montes ya va por la tercera edición de su última novela. El hijo de la costurera nos hace un recorrido novelado por la vida de Cristóbal Balenciaga desde el año 1907, en que siendo todavía casi un niño ayudaba en los trabajos de confección a su madre, una costurera de Guetaria que hacía algunas composturas para damas de la alta sociedad que pasaban sus veranos en San Sebastián y sus proximidades, hasta 1948 cuando ya había alcanzado el éxito internacional y había abierto su taller en París.

Dice Nacho que "lo complicado es que los compren y que los lean", refiriéndose a los libros y a cómo está el mundo de la cultura. Y más siendo "ese señor de la tele que escribe". Montes escribe sobre Balenciaga por encargo y porque le encanta "no había nada de Balenciaga en ficción y nada de casi nada". Le ha puesto emociones al diseñador, que solo aparecía en fotografías, o en forma de prendas. "Había que ponerle piel". Y no es fácil porque este libro es una ficción con datos reales de un personaje que ha existido, y Nacho ha respetado sus datos biográficos "pero había que fabular porque no había datos, y me ha costado mucho más que una novela normal".

Conocer a las costureras que trabajaron con él en París fue increíble "siempre decían que era el primero que llegaba y el último que se iba, que nunca hablaba de sus relaciones, y hablan con profundo respeto". Y eso que Montes considera que el Newlook del 47 de Dior, era en realidad de Balenciaga: "las campanas en las faltas, cinturas de avispa, Balenciaga llevaba ya 20 años haciendo eso cuando Dior se lo apropió". Asegura que "ese fue el mayor robo de la moda".

Si Balenciaga levantase cabeza, dice Montes, que estaría indignado: "se ha convertido en algo terrorífico, que explotaba la figura de la mujer, y ahora ves el oversized donde cabe tu madre, la suya y hasta el del butano". Balenciaga era exquisito, dice Montes, y por eso necesitaba una novela hecha desde la alegría y el respeto.