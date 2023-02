Nacho Abad desvela los audios de la confesión del 'asesino de Grindr' para conocer la verdad del caso

El pasado 2021, se detuvo al conocido como 'el asesino de Grindr'. Tras varios años, una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía de Argentina logró detener en Argentina al presunto asesino, que terminó con la vida, en febrero de 2018, de un hombre en Carabanchel asestándole entre 40 y 50 puñaladas.

El cadáver de Najuzaith Zahell Díaz, de 35 años, fue hallado el 24 de febrero en su casa, situada en el número 2 de la calle Alejandro Sánchez en Carabanchel. Un amigo, preocupado por el estado de Najuzaith, fue el que acudió a su domicilio y se encontró al hombre muerto en la cama. Fue asesinado después de haber mantenido relaciones sexuales con su asesino, con quien quedó en su domicilio dos días antes. Su cuerpo tenía entre 40 y 50 puñaladas, lo que evidencia el ensañamiento de la agresión, aunque la mortal estaba situada a la altura del cuello.

Nada más iniciar la investigación, los agentes investigaron el entorno de la víctima y localizaron que había quedado con su presunto asesino, a través de una aplicación de citas. Por ello, accedieron a las cámaras de seguridad del edificio, lo que les permitió ver el rostro del sospechoso, que resultó ser un joven argentino de 26 años que se acababa de mudar a Madrid para estudiar interpretación. No obstante, un día después del crimen, se volvió a su país, donde se escondió durantre tres años.

Haciendo un seguimiento en sus redes sociales, las autoridades lograron localizarle y se pusieron en contacto con la Policía argentina para detenerle. Los investigadores recogieron ADN en el domicilio del detenido y lo cotejaron con los restos aparecidos en el escenario del crimen. El resultado fue positivo.

"Siento muchísimo los errores que he cometido"



Ahora, cinco años después, Nacho Abad ha compartido los audios de las confesiones del asesino en 'Herrera en COPE'. "Yo vivía en Chueca, salía de fiesta todos los días. No recuerdo muchos nombres porque éramos personas que nos juntábamos para beber o compraba drogas. Consumíamos de todo, entonces, después no me acordaba de lo que pasaba", comienza diciendo 'el asesino de Grindr'.

"Nosotros tuvimos encuentros anteriores y ya nos iban este tipo de juegos (...) Nos surge la idea de empezar con cuchillos. Él me empezó a acariciar con la punta del cuchillo. Y yo le hice lo mismo. Evidentemente, se me fue las manos y le hice pequeñas brechas, creo que en el lado del cuello. Él se enfadó muchísimo y se fue a la puerta de salida del apartamento", recuerda el acusado.

"Entonces, ahí pasó un torbellino, pero no sé exactamente lo que pasó. Yo estaba ido, loco totalmente. Tuvimos una pelea, entre bofetadas. Se cayó de espaldas, yo estaba temblando, en shock, tenía pánico. Y lo que recuerdo que hice es que intenté lavarme y vestirme", reconoce. No obstante, aunque se llevó el arma, se dejó muchas pistas como el ordenador del asesinado y se llevó con él el móvil de la víctima, que fue como lograron rastrearle.

"Me arrepiento, no ha habido ningún día estos cuatro años que no haya dejado de querer vivir por el alma de él. Yo soy una persona católica y fui criado bajo esa fe. Toda mi familia lo es y siempre pido por el alma de esta persona. Siento muchísimo los errores que he cometido porque nada de esto hubiese pasado si no hubiese sido adicto a estas sustancias", se disculpa el asesino en la confesión. Por el momento, sigue esperando a juicio y le van a pedir 25 años de cárcel.