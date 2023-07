Michavila explica en COPE el fallo de las encuestas el 23J: "El votante catalán ha premiado mucho a Sánchez"

Narciso Michavila se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada electoral. Y es que tanto las encuestas de GAD3 como las de otras empresas demoscópicas no fueron capaces de anticipar la remontada del PSOE en el 23J. Michavila, lejos de esconderse, ha querido dar la cara en Herrera en COPE, respondiendo las preguntas de Carlos Herrera y el resto de colaboradores.

Michavila reconoce el fallo de las encuestas

"Ayer no nos fue bien", ha reconocido el presidente de GAD3 en COPE. "Ha habido encuestas que sí han podido ver los movimientos de último momento. Siempre tuvimos al PSOE por encima de 110, pero se ha puesto por encima de 120", ha explicado. Una de las explicaciones que da para lo ocurrido estaría en Cataluña: "El votante catalán ha premiado mucho a Sánchez su labor de gobierno". Y es que, en global, Sánchez "tiene muchos escaños menos que Feijóo y Feijóo tiene la absoluta en el Senado, pero ha vuelto a salirse con la suya y escribir un nuevo capítulo del manual de resistencia", algo que las encuestas no supieron anticipar.

Uno de los factores que ha perjudicado a la derecha sería el resultado del partido de Abascal en escaños, que no en votos: "El líder de Vox se quejaba de las encuestas y las encuestas han clavado su resultado. No ha perdido tanto voto. Con todos los partidos minoritarios ha funcionado muy bien la encuesta", ha defendido Michavila. "La diferencia ha sido en PP - PSOE. Si alguien debería estar mosqueado con las encuestas es el Partido Popular", ha reconocido el presidente de GAD3

El votante de derechas sí ha estado movilizado

"No es verdad que el votante se haya confiado", ha desmentido Narciso en Herrera en COPE. "El elector de derechas sí ha ejercido su derecho a voto. Ahora hay dato", ha explicado Michavila.

El panorama que se presenta parta la gobernabilidad de España es complejo, algo que puede llevarnos a una nueva cita electoral: "Vox tiene mucha dificultad de unir más aliados. El PP le podrá decir a Vox que le han faltado 200 votos para entrar en Girona. Estamos notando en el tracking que en la última semana Sumar y el PSOE pegaban un arreón", ha continuado explicando Michavila. Sobre lo que ha ocurrido, Narciso ha asumido que "no sabes si es la dificultad de preguntar en verano. Ha habido un votante de Sumar, socialista, que no acudió a votar en mayo y esta vez la alerta antifascista ha acudido", ha analizado.

"Al electorado socialista en el último tramo le dio mucho miedo un Vox en el gobierno", ha resumido el presidente de GAD3. "Por territorios y barrios se ve que la derecha está movilizada. Ha habido poco votante que se confiara", ha continuado insistiendo.

Una de las claves del 'gatillazo' electoral del PP estaría en la dificultad de retener el voto socialista que sí consiguió Juanma Moreno: "Es más importante que los resultados de Juanma Moreno, donde el efecto no se ha dado. Hay gente que no le gusta que se pacte con Bildu, pero Bildu no estaba en el gobierno. En el último tramo hay gente que ha decidido volver a Pedro Sánchez, preferían un bloqueo a darle su voto a un gobierno donde estuviera Abascal", ha explicado Michavila.

El caso de lo ocurrido en la capital de España muestra a las claras la movilización que sí se ha dado en la derecha y que no ha sido suficiente para poder imponerse al PSOE: "Madrid ha tenido una participación extraordinaria. El último escaño del PP, que se lo arrebataría al PSOE es por 3.000 votos. El madrileño de derechas sí ha acudido a votar. Lo que sí vemos respecto a mayo es que muchos electores socialistas se quedaron en casa y esta vez si han acudido a votar. Hay que reconocerle a Sánchez que él se ha echado encima la campaña", ha terminado de explicar Narciso Michavila, presidente de GAD3 en Herrera en COPE.