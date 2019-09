El mensaje de Herrera a Sánchez por sus “mentiras patológicas” tras la oferta de Rivera

Carlos Herrera no ha querido dejar pasar la polémica sobre la propuesta que ha realizado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Rivera ha ofrecido una posible abstención de su partido y del Partido popular si Pedro Sánchez cumplía tres condiciones: un gobierno constitucionalista en Navarra, no subir los impuestos y aplicar el 155 en Cataluña en cuanto sea necesario. Oferta que Sánchez ha rechazado con rapidez, alegando que esas condiciones ya estaban siendo cumplidas en estos momentos.

“Rivera ha hecho una pirueta. ¿Qué dijo ayer Rivera? Que se abstendría para hacer presidente a Sánchez, si Sánchez permite un gobierno constitucionalista de Navarra, si se compromete a no subir los impuestos y si prepara el 155 para actuar en el primer momento en el que sea necesario en Cataluña. Claro, ¿qué es lo que ha querido con esto Ciudadanos? Rivera ha querido obligar a Pedro Sánchez a retratarse, porque ahora, claro, ya es lo que se va a ver. Que lo que quieren son nuevas elecciones. Desde el 28 de abril Pedro Sánchez está en lo de las elecciones. Pero no por el interés general. Por interés particular suyo, nada más”, ha comenzado explicando Herrera.

“Esto ha sido una forma de dejarle en evidencia, porque Ciudadanos sabe muy bien que él iba a decir que no. Era una oferta viciada, que por otra parte además, quita protagonismo al PP. El PP ha dicho que no. Nadie dice que no sea razonable. La oferta es razonable, lo que pasa que es tacticista. Sánchez le dice a Ciudadanos que esas tres cosas ya las cumple, lo cual es mentira. Es un embustero patológico. No se lo crean. Es mentira. Es una oferta diseñada evidentemente para que diga que no. ¿Es improvisación esto? Si ustedes quieren puede serlo, pero es un buen refuerzo para la campaña de Rivera. Desde luego, no le van a poder acusar de bloqueo”, ha terminado diciendo de manera rotunda el comunicador.