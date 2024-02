María José de Pazo, portavoz de los familiares del Villa de Pitanxo: "Mi hermana no se lo creía"

El Villa de Pitanxo es un pesquero que hoy reposa a 700 metros de profundidad. A 500 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Según su patrón, una avería hizo que el motor dejase de funcionar en plena tormenta. Enseguida iremos a las causas. Hay distintas versiones. Perdieron la vida 21 de sus 24 tripulantes, de los cuales 12 aun siguen en el fondo del mar.

En 'Herrera en COPE' charlamos con María José de Pazo. Ella es hija del jefe de máquinas del Pitanxo.

Mañana se cumplen dos años y de Pazo indica que "las familias nos acordamos en el día a día de quien nos falta. Pero cuando son fechas como navidades, cumpleaños, el propio día del aniversario de esta gran tragedia, se revive más. Se abren todavía más todas estas heridas que tenemos las familias".

También hoy, en palabras de la portavoz de los familiares del Villa de Pitanxo, es un día triste para las familias porque "fue la última vez que hablaron con sus casas. Es un día complicado".





El cuerpo de su padre sigue en el fondo del mar, desaparecido, al igual que otros 11 compañeros.

Explica María José de Pazo que esto es muy difícil de explicar porque, hasta que no se vive algo así, no se puede comprender. "Es una doble desgracia. Y me gustaría dar las gracias, como portavoz de las familias, a ese buque rescatador, a su tripulación, que bajó del barco y puso su vida en peligro para salvar a los supervivientes y para que las familias de los cuerpos que aparecieron, pudiesen enterrarnos".

Por todo ello, se sienten en deuda con los tripulantes de este buque rescatador. "Y también al buque del playa menduiña. Coordinó todo eso y alentó a su tripulación para que llevasen a cabo ese rescate. Siempre les estaremos agradecidos. Tanto los que recuperaron sus cuerpos como los que no".

Además, ha querido contar cómo se entera de esta tragedia. "Me llamó mi hermana. Es imperdonable la forma en la que nos enteramos. Por la calle, en redes sociales... mi hermana estaba trabajando y vieron que estaba yendo de camino a trabajar y luego la volvieron a ver con normalidad. Fueron a avisar a un amigo de mi padre para que le diesen la noticia. Y esto era las 12.30h. Mi hermana no se lo creía".

El detonante, desde el primer minuto, fue una falta de información por parte de la empresa y el gobierno. "Y con información contradictoria. Nos enteramos por un tweet que se abandonaba la búsqueda cuando nos decían que estaban buscándolos".

Las familias pidieron a los barcos que estaban allí, con partes meteorológicos que consiguieron, que reanudasen la búsqueda porque "no queríamos poner a nadie en peligro. De un día para otro, en Terranova cambia mucho el tiempo. Pedimos a empresas que se dedican a esto que nos mandasen partes meteorológicos para pedir que se reanudase la búsqueda. Lo pagamos nosotros".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No les escucharon. Los únicos fueron los barcos pesqueros que, posteriormente, se encontraban peinando la zona.

No te pierdas más datos y claves en el audio adjunto a esta noticia.