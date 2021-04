María Jesús Lamas: "Si solo tuviéramos la de AstraZeneca nadie estaría preguntando dónde la podemos colocar"

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no puede dejar de repetir en varias ocasiones durante la entrevista que Carlos Herrera le ha hecho este lunes en "Herrera en COPE" que "el balance beneficio/riesgo de una vacuna es positivo", un mensaje de tranquilidad de la autoridad española en materia de medicamentos ante la preocupación que existe en la población por los casos de trombos relacionados con algunas de las vacunas contra la covid, especialmente la de AstraZeneca o los nuevos casos relacionados con la de Janssen, "percibo la preocupación", afirma la directora de la AEMPS, "pero también tiene una explicación y el beneficio es mayor y el riesgo es menor".

Sin embargo, no hay que pasar por alto que hay muchas personas que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca, que son menores de 60 años y que en estos momento no saben que segunda dosis van a recibir, si AstraZeneca, Moderna o Pfizer y eso plantea gran preocupación, "lo comprendo, no vivimos en una burbuja y tenemos contacto con el personal lego, incluso hay dudas entre los enfermeros que tienen que poner las vacunas. Hay una explicación que debemos transmitir, la vacuna tiene un beneficio riesgo favorable, y cuando las agencias autorizan el medicamento, cuando dan ese dictamen, desde ese momento el medicamento se posiciona" explica la directora de la Agencia Española de Medicamentos a la que preocupa que muchas personas citadas para vacunarse no han acudido "me preocupa mucho y es algo que con buena comunicación podría evitarse o corregirse y creo que naturalmente es comprensible tanta expectación mediática y en medio de tantas voces la Agencia es una voz cualificada y hay que decir que el riesgo de tener la covid es mucho mayor que cualquier riesgo que pueda suponer las tres vacunas que se están poniendo".

María Jesús Lamas pone un ejemplo claro, "ante una artrosis un médico no va a elegir el mismo medicamenteo para un paciente de 85 años que para uno de 50. Con las vacunas ocurre lo mismo, la vacuna tiene eficacia y seguridad para que se pueda seguir utilizando y no hay riesgo en su seguridad para seguir su uso, si el beneficio mayor se obtiene en las personas mayores y el riesgo es menor en mayores de 60 años se prioriza esa vacunación. Si solo tuviéramos la de AstraZeneca nadie estaría preguntando dónde la podemos colocar. Cuando lleguemos a los más jóvenes veremos con cuál nos pueden vacunar".

Sobre la diferencias en el criterio de vacunación en Europa, María Jesús Lamas asegura que "este posicionamiento del que le hablaba depende de las circunstancias de cada país, no se justifican las diferencias, salvo la del Reino Unido. En el resto los criterios son muy parecidos, las diferencias entre menores de 55 o mayores de 60 no debería ser relevantes".

LA LLEGADA DE NUEVAS VACUNAS

Sobre la incorporación de nuevas vacunas como la Sputnik V, la directora de la Agencia Europea de Medicamentos afirma que "es complejo, será aprobada como cualquier otra vacuna cuando se incorpore toda la información, pero es una plataforma que no ha elaborado ningún medicamento de los que se consumen en Europa. Tampoco soy ajena a todo lo que está generando esta vacuna, y en Rusia la tasa de vacunación es muy baja y con los efecto muy altos es sorprendente que en su país no se esté utilizando de una forma más alta".

¿Hay una agenda prevista de nuevas vacunas? LA EMA maneja un calendario, la CureVac es un vacuna que se fabrica en Alemania de principio a fin y tiene una estrategia muy interesante en la adaptación de cualquier variante y en tres meses podrían estar vacunando con esa variante. El ensayo clínico va un poco retrasado y las estimaciones es que a finales de junio pueda llegar a autorización. También está Novavax con la que no se prevé retrasos, pero su producción no es tan grande como para abastecer el mercado europeo, necesitan más plantas donde poder fabricarla".

Porque recuerda la responsable de la Agencia de Medicamentos española que "se nos había olvidado que fabricar vacuna es muy difícil, pero fue tan exitosa la autorización de las dos primeras y su producción y distribución que nos hizo pensar que era fácil, pero es un camino muy dificultoso. Fabricar vacunas no tiene la misma dificultad que otro medicamento, está sujeto a una variabilidad enorme, no es solo rellenar viales, es muy complejo y poner a punto una planta experta, bien preparada con técnicos bien formados no lleva menos de 6 a 9 meses". "En EE.UU. tienen diferencias con Europa que explican el por qué van más rápidos en la producción. La diferencia, llevan tiempo fabricando la vacuna del Ébola. Ellos la producen, en Europa la hemos comprado. En Europa tampoco tenemos materia legislativa al respecto y Estados Unidos sí, sus condiciones son más favorables. Y sin embargo, Europa es la mayor productora de vacunas, de esto debemos sacar alguna que otra conclusión".

Por último, la directora de la Agencia Española de Medicamentos deja un mensaje de esperanza, "las compañías están trabajando en las variantes de interés, las agencias también estamos trabajando en nuevas modalidades de ensayos para que sean más breves y la Agencia Europea está trabajando en ver que se va a hacer en 2022 y con las compañías con las que se tienen contratos se está analizando qué se va a hacer".