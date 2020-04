Los niños que han sufrido pérdidas por la Covid-19, en riesgo de sufrir psicopatologías

La doctora Azucena Díez Suárez, especialista en Psiquiatría infantil y adolescente, ha sido entrevistada este martes en 'Herrera en COPE' a propósito de la decisión del Gobierno de permitir a los niños de hasta 12 años salir para “un paseo corto”, según ha anunciado la ministra Celáa.

Según ha dicho la experta, desde la Asociación Española de Pediatría "hemos estado conteniéndonos porque tenemos que mirar el equilibrio de toda la sociedad", pero "hemos trabajado muy rápido" con el Ministerio de Educación para "intentar dar unas directrices sobre cómo puede ser el desconfinamiento".

La doctora ha explicado que uno de "los puntos calientes" era si deberían salir todos los niños a la calle. Aunque ellos no se han pronunciado sobre "niños sí, adolescentes no", desde el Ministerio se han fijado en el umbral de los 12 años, pero "no porque los niños tengan menos necesidad de salir o más que los adolescentes".

"Tenemos la esperanza de que sea una medida temporal, como un escalonamiento, si bien es verdad que hay una minoría de adolescentes que quieren salir con los amigos, la gran mayoría va a saber cumplir bien las normas. Necesitan muchísimo la actividad fisica, tanto o más que los pequeños", ha señalado.

La doctora ha dicho que los niños "van a aprender a valorar muchas cosas que tenían" tras esta pandemia. "Va a ser un factor de reforzamiento", ha insistido.

Sobre los niños que han sufrido pérdidas personales o que se encuentran con ese riesgo, ha dicho que la situación es de "duelo o miedo de que papá y mamá se contagien. Lo estamos viendo muchísimo (...) Un niño de siete años estaba durmiento con fotos de mamá y papá", ha ejemplificado sobre uno de los casos que conoce.

"Va a haber un gran porcentaje de la población infantil en la que tengamos que incidir para prevenir una psicopatología, sobre todo aquellos niños que han tenido contacto directo con el aislamiento, con la enfermerdad y, por supuesto, con un fallecimiento de un ser cercano", ha finalizado.