Los distribuidores dicen basta: "No podemos seguir aguantando un paro de estas características"

La huelga del transporte encara ya su tercera semana de convocatoria, y la sensación por parte de los órganos involucrados en ella, sigue siendo la misma. Una expectativa constante y una falta de entendimiento entre las partes. Lo que sigue siendo una evidencia es que los precios del combustible siguen estando en cotas inabarcables, lo que está dificultando sobre manera un arreglo de la circunstancia.

El presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, Manuel Hernández, ha asegurado que desconvocará el paro de los pequeños transportistas cuando haya un decreto que impida contratar por debajo de costes, hasta que se apruebe una ley que lo garantice de forma estructural. Los transportistas entran este domingo en su segunda semana de movilizaciones, con marchas lentas convocadas en diversas provincias de España.

Hernández, que el viernes se reunió con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha llamado a los suyos a "no tirar la toalla en el último empujón" y se ha mostrado convencido de que les "van a volver a llamar pronto" del ministerio, en un mensaje colgado en la red social Facebook.

Conociendo la opinión del sector transportista, falta por saber lo que piensa la gente dedicada a la distribución de productos y, al mismo tiempo; todos los supermercados y tiendas de ultramarinos que en estos momentos están sufriendo en sus carnes las consecuencias de las convocatorias y las huelgas de los camioneros.

Ignacio García Magarzo es director general de la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), y en esta mañana ha compartido unos minutos junto a Sergio Barbosa en los micrófonos de Herrera en COPE, para trasladar una opinión mucho más fundada del sector de las distribuciones. García Magarzo cuenta que "los problemas de abastecimiento en los supermercados son reales", y que el consumidor está recibiendo "lo máximo que se puede" en unas circunstancias así.

Del mismo modo, desde el colectivo muestran el rechazo a los piquetes agresivos de las autovías que están generando alguna problemática; "hay cuarenta camiones con pinchazos y roturas, está habiendo demasiada violencia". De igual manera, se muestran "solidarios con el transporte", aunque cree que "la solución no pasa por provocar un paro", ya que "la sociedad no se lo puede permitir". Lo que está claro, y lo que Ignacio García Magarzo muestra, es que en España "no podemos seguir aguantando un paro de estas características".

"Dialogar para solucionar el conflicto"

En un momento en el que las posturas parecen estar completamente alejadas, lo que prima en estos momentos es buscar el entendimiento entre las partes, e "iniciar un diálogo con el sector para ver qué se puede mejorar". Coinciden en este aspecto, en que hay una gran "diversidad de necesidades, y no hay una justificación de que no se haya avanzado a la hora de encontrar una solución". El desabastecimiento está siendo un problema que, según el director general de ASEDAS, "tiene que pasar".