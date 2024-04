Las claves del ataque de Irán y los escenarios que se barajan tras lo ocurrido: "Israel no es invencible"

El ataque de Irán a Israel deja tras de sí muchas preguntas: ¿Cuál será la respuesta? ¿De qué modo se organizarán las principales potencias mundiales? ¿En qué punto se encuentra la geopolítica internacional tras lo ocurrido? Hablamos sobre todo ello con Gustavo de Arístegui, político y diplomático, en 'Herrera en COPE'.

El que no haya novedad por ahora, cuenta Arístegui, es buena noticia, aunque "el panorama geopolítico es extraordinariamente inquietante porque cualquier chispa puede desencadenar un fuego de incalculables proporciones".

Herrera: “Israel piensa que seguramente ataque alguna estructura económica pero sin coste de vidas" Herrera analiza la actualidad que pasa entre otros asuntos por la reacción de Israel al ataque de Irán, el choque inédito entre Congreso y Senado o las elecciones vascas 16 abr 2024 - 08:55

Mucha gente se tomaba a 'broma', afirma este experto, el lanzamiento de misiles balísticos de drones con motores a reacción sobre Israel. "Pero no es ninguna broma, podían haber tenido un fracaso en la coordinación de sistemas de defensa antiaéreos. Si esa coordinación perfecta no hubiese dado fruto, estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta".

El centro de la cuestión es que "no se calibra en su justa medida la gravedad de lo que supone la amenaza iraní. Es algo que se toma por descontado. Hemos visto como, muchos líderes occidentales, han confundido la prudencia con una laxitud que incita a creer a Irán que tiene una impunidad absoluta".





No estamos recordando que, en este mismo momento, la amenaza iraní tiene muchas patas. En palabras de Arístegui, "tiene la propia Hezbolá, con una potencia de fuego extraordinaria. Estamos viendo los problemas de Israel para controlar la franja de Gaza. Imaginemos lo que es la decena de miles de fanáticos, con todo tipo de armamento sofisticado que tiene Hezbolá. No olvidemos los hutíes, que nadie puede navegar con seguridad por el mar Rojo".

No debemos pasar por alto, prosigue su discurso, al propio régimen sirio, que es un aliado incondicional. Tampoco hay que olvidar "la famosa noticia que nos comunicó el Wall Street Journal tras los ataques del 7 de octubre. Y es que hubo una reunión en Beirut con los altos mandos iraníes, que se reunieron con Hamás e Hezbolá".

Ahí tenemos una relación directa. Y es otra noticia que no sale en occidente. "El asesinato, en la montaña cristiana libanesa, del financiero clandestino más importante de Hamás. Los servicios de inteligencia israelíes se están poniendo las pilas. Y el ataque del 1 de abril contra el edificio consultar de Irán en Damasco, en mi opinión, tiene todo que ver con eso", reflexiona en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

¿Cómo encaja Gustavo de Arístegui el movimiento del gobierno español y los constantes alegatos de Sánchez de que se reconozca el estado palestino? Responde que "es un esfuerzo inútil. Va a provocar melancolía. Sin embargo, creo que le está haciendo más daño que bien a la causa palestina por la inoportunidad del asunto. Cuando un primer ministro de un Estado, como Noruega, te está diciendo que no es el momento... es que ese es el más grande portazo que se puede dar".

También hay condiciones de seguridad que no se están dando, por otra parte, que permita "garantizar la unidad de Israel. Porque todo esto, demuestra que Israel no es invencible y, en un momento en el que las cosas se vayan de mano, la desaparición del Estado de Israel no es imposible hoy y no nos lo podemos tomar a broma. Estamos en un régimen en el que se vota, pero no es una democracia".

"Los países occidentales deben ponerse serios con sus presupuestos de defensa"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El régimen iraní nunca deja nada al azar. "Tratan de asesinar a los críticos occidentales. Estas cuestiones tienen que ponerse en la ecuación y no se están calculando".

Respecto a la respuesta israelí a los drones que fueron interceptados, afirma que "cuando la gente habla de drones, se imaginan las cositas con hélices. Hablamos de 'cacharros' que tienen motores de reacción y llevan bombas. Estos son los que causan estragos en Ucrania. Esto es lo que tenemos delante y no le estamos prestando la debida atención. Esto pone de manifiesto que los países occidentales deben ponerse serios con sus presupuestos de defensa".

Dice Arístegui que "no se puede renunciar a la defensa de tu territorio. Es el mayor acto de irresponsabilidad. No tiene perdón en la política internacional. No le estamos dando la importancia que tiene. El tono correcto es el de Blinken. Muy sensato. Un fino analista. Creo que este ataque no puede quedar sin respuesta. Temo que no tengamos la clase política internacional necesaria para que tenga una respuesta medida".

Por último, en un momento dado, pone sobre la mesa otro dato en 'Herrera en COPE' que invita a la reflexión. "Un portaviones nuclear estadounidense equivale a todo el presupuesto de Defensa de España".