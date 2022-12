El Langui confiesa el motivo por el que dejó de ser fan del Real Madrid para ser del Atleti: "Me di cuenta"

Juan Manuel Montilla Macarrón, conocido como El Langui, presenta 'Espasticidad', por lo que ha sido entrevistado por Alberto Herrera en 'Herrera en COPE'. El artista saca un nuevo disco que verá la luz este viernes 2 de diciembre, del que él mismo nos explica el significado del título: "Es una sintomatología que está presente en personas que tienen patologías como parálisis cerebral, que es lo que tengo yo, o espina bífida, esclerosis múltiple... O si has sufrido un ictus o un traumatismo craneoencefálico".

No obstante, también ha hablado de su faceta más personal, empezando por el día en el que llamaron su atención al grito de Langui. "El primero que me llamó El Langui fue 'El Chepa', en una pachanga, la típica en un polideportivo que hicimos con 14 años", cuenta, haciendo referencia a un "amigo del barrio". "Fui a rematar, me escurriría... Y me dijo '¡Langui! Te voy a decir Langui como nuestros padres a Matías'. Y, al final, me quedé con Langui", recuerda.

De la misma manera, el rapero reconoce que siempre quiso ser futbolista. De hecho, siempre dijo que "debutaría como carrilero en el Bernabéu". "Estaba súper convencido. Además, todos los días pasaba por el Bernabéu porque todos los días salía del colegio por la tarde y me iba con mi madre en autobús y metro hasta el hospital donde me trataban", reconoce. "Mi madre no me dejaba llevar el balón, obviamente. Pero yo me las ingeniaba para patear un bote o una lata", agrega.

"Cambié de actitud y me hice del Atleti"



"Mi madre me decía que si quería ser futbolista tenía que empezar a buscarme mis mañas para vestirme solo y para ir a la calle solo. Entonces, con 8 años yo me di cuenta de que mi madre tenía razón, que los padres no iban al estadio a poner la equipación a los jugadores", cuenta, apuntando este momento como el día que decidió empezar a ser más independiente.

A raíz de esto, el entrevistado aclara por qué pasó de ser un gran fanático del Real Madrid a un seguidor del Atlético de Madrid: "Era madridista acérrimo, mi ídolo era Santillana. Pero yo creo que puse tan de por medio el fútbol, lo utilicé tanto, me sirvió para superarme, buscar mis propias mañas para que mi día a día fuera más llevadero... Y con 13 años, cuando tus amigos ya empiezan a jugar al fútbol de verdad y ya tienes que esperar fuera de la valla, dándote cuenta de que realmente no vas a ser futbolista no van a contar contigo en las pachangas...".

"Entonces, ahí no me motivaba nada. Y ahí empezó la gran preocupación, también por parte de mis padres que veían que no me motivaba nada. Entonces, en busca de algo que me motivase y una mente crítica, me di cuenta, cambié de actitud y me hice del Atleti", confiesa, haciendo referencia a que fue el cambio en su mentalidad lo que le hizo cambiarse también de equipo.