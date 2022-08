José Mota, en ‘Herrera en COPE’: "Las artes escénicas en general me atraían sobremanera"

A 235 kilómetos de nuestra emisora, nacía en un pueblo de la mancha José Mota, el cómico que nos conquistó con el programa Cruz y Raya. Un talento 'Marca España' que apuntaba maneras desde niño, cuando levantaba la mano siempre el primero para cualquier cosa que tuviera que ver con un espectáculo, como en el teatro de don Natalio. "Estabamos en tercero de EGB, y me acuerdo que llegó a la clase y dijo, 'A ver, ¿voluntarios para hacer teatro' "El primero en levantar la mano fui yo" porque como bien dice él: "La comedia, el humor, las artes escénicas en general me atraían sobremanera". Años después, en una nochevieja de los ochenta, aseguraba a su amigo Juan Antonio que algún día sería él quien presentaría aquel especial, y lo hizo, veinte veces.

Un Mota que se quedó prendado de la pintura del 'Guernica', cuando después de haberla visto toda la vida en imágenes su padre le acompañó hasta el Casón del Buen Retiro para apreciarla en directo "Me quedé flipado, impactado" "Me llamó la atención los tonos lilas que tenía el cuadro". Fue tal el asombro, que al llegar a la casa de sus padres lo pintó en la pared, donde continúa a día de hoy. Pero esa parte artistica quedó de lado, porque como bien reconoce el cómico "Yo notaba que el humor, la comedia, era un lugar en el que me apetecía quedarme rato". Y se quedó, inspirando su humor en las cosas de gente corriente, y dejando que fueran ellos quienes cerraran el guion al encender el televisor.

No sé puede entender a José Mota sin su eterno amor al pueblo Montiel, a las letras de Sabina, o la admiración hacia sus padres y abuelos, de quienes asegura que "Nunca una generación hizo tanto por sus hijos, habiendo recibido tan poco. Y eso conviene no olvidarlo".

Audio El humorista recorre junto a Alberto Herrera su vida y trayectoria profesional