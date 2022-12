José Ignacio Conde, economista en Herrera en COPE: "No me ha gustado lo de la rebaja del IVA a los alimentos"

Por 'Herrera en COPE' se ha pasado esta mañana el economista José Ignacio Conde, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada para analizar las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno.

Conde considera que este plan "está un poco mejor que los anteriores" aunque le hubiera gustado que hubiera llegado acompañado de un Pacto de Rentas.

De hecho, no le ha gustado la propuesta de bajar el IVA a los alimentos porque "nuestro país no está al nivel de Alemania". Explica este economista que no tiene mucho sentido que toda la población pague menos por los alimentos sí, realmente, hay una parte de esa población que sí que puede afrontar la situación económica que estamos viviendo: "todos somos más pobres pero estas medidas que intentan que todo el mundo recupere lo que ha perdido es imposible".

Entre otras cosas, como recuerda Conde, porque estamos en unos niveles de déficit que nuestra economía no se puede permitir y que va a suponer "una grave factura para las generaciones que vienen".

Eso sí, cree este economista que lo ideal hubiera sido reforzar a las familias que más lo necesitan pero de una manera que no suponga para ellas un estigma social.

Sobre las previsiones a futuro

Sobre los meses que se nos plantean por delante, este economista vaticina que enero no va a ser un buen mes porque, por ejemplo, va a impactar negativamente retirar las ayudas al carburante. Eso va a hacer, adelanta Conde, que el IPC vuelva a subir "unas 6 décimas" aunque es posible que, luego en primavera, vuelva a bajar y "esperemos que se quede por debajo del 5 por ciento".

En qué estamos bien y en qué mal

Ha destacado este economista en 'Herrera en COPE' que el sector del automóvil y la construcción siguen en niveles bajos y que, por eso, nuestra economía continúa sin recuperarse a niveles prepandemia.

Aún así, Conde ha puesto en valor el ritmo de la creación de empleo y, sobre todo, el nivel de nuestras exportaciones algo que está relacionado con "la ganancia de competitividad-precio" que hemos adquirido en estos últimos meses.

El ahorro, clave en los próximos meses

Otro de los aspectos clave para entender porque nuestro PIB no recupera niveles de antes de la pandemia tiene que ver con la tasa de ahorro de las familias que, como ha explicado este economista, es muy alta: "Las familias están ahorrando mucho por la incertidumbre. Y si ahorran y no consumen, pues no se genera PIB. Aunque esto también tiene su parte positiva porque supone una especie de flotador. Si las cosas vienen peor, las familias van a estar preparadas".

