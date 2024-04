Jorge Bustos publica 'Casi': "Este libro me ha enseñado que no estamos blindados contra la desgracia"

'Casi' es el acrónimo de Centro de Acogida San Isidro. Jorge Bustos ha querido mostrar en su último libro la cara oculta de los más desfavorecidos.

Con ellos ha compartido vivencias, ha conocido sus historias y necesidades. Un trabajo literario y periodístico que ha compartido este jueves en 'Herrera en COPE' junto a Alberto Herrera.

Bustos ha reconocido que "este libro lo he escrito para que le guste a la gente que no recibe la atención de nadie. Nunca había hecho periodismo social y en barrio donde me mudo, me encuentro a gente que acude al Centro de Acogida de San Isidro y que está a 600 metros de mi piso. Me tropezaba con ellos. Al principio, y siendo honesto, sentí repulsa, rechazo".

"Es lo habitual con las personas sin hogar, la invisibilizas porque es desagradable tocarlas, olerlas... pero un día se me encendió una lucecita y sabiendo que no era mi negociado, me pregunté por qué no me atrevía a mirarlo de frente y a ver qué salía de ese ejercicio periodístico y saber por qué me generaba rechazo", añade.

Una investigación en torno al centro de San Isidro

El subdirector de El Mundo ha reconocido que comenzó "a investigar, a ir a este centro de San Isidro, a otros centros de la red de Madrid, a entrevistarme a gente como Jesús y cuando te cuentan sus historias te sorprenden por su potencial, por su esperanza. Son supervivientes... gente que quiere recuperar una dignidad perdida en la calle".

Bustos también dedica un capítulo a los equipos de calle: "Son gente maravillosa, van patrullando en pareja los barrios de Madrid. Se conocen a toda la gente de la calle y cuando encuentran a alguien nuevo les ofrecen ayuda. Algunos los rechazan. Pero ese trabajo es formidable. Es un trabajo que va más allá de un contrato, es algo vocacional".

También habla de la experiencia de ver el trabajo en la llamada 'sala de reducción del daño', "un programa pionero para intentar que en el que los alcohólicos controlen y reduzcan el hábito. Allí, bajo control médico, se les distribuye a las horas en punto una pauta de bebida, vino y cerveza, para que aprendan a beber con orden. Se ha demostrado que bebiendo a horas fijas y con dosis medidas, van fortaleciendo la voluntad de tal manera que van reduciendo el consumo y ganando autonomía".

Por último, Jorge Bustos ha reconocido que 'Casi' "me ha enseñado que no estamos blindados contra la desgracia". Escucha la entrevista completa en el audio destacado.