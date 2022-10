Javier Ruibal en ‘Herrera en COPE’: “Lorca fue un gran personaje de la poesía española”

Javier es considerado un iniciador de los nuevos movimientos del flamenco, uno de los cantautores más prestigiosos de España. Con más de 35 años de carrera y una docena de discos en el mercado, obtuvo en el 2007 la Medalla de las Artes de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria y en el 2017 el Premio Nacional de Músicas actuales. Compuso para Martirio, Ana Belén, Javier Krahe, Mónica Molina, Sara Baras o Pasión Vega, y cantó con artistas como Pablo Milanés, Joaquín Sabina, Celtas Cortos, Carlos Cañería o Carmen París, entre otros. Tiene una clara vinculación con los poetas de la Generación del 27 como, Rafael Alberti o Federico García Lorca. En su nuevo disco, “De tu casa a la mía”, hace homenaje al poeta García Lorca. Javier afirma lo que esconde este trabajo: “Uno, a estas alturas va haciendo todo aquello que quiso hacer y que no puede dejar en el aire”. El disco lo ha compuesto con la cantante Uxía Domínguez: “Queríamos encontrar un terreno intermedio para tratar de encontrar un lugar entre lo popular, lo folclórico y lo creativo”.

Javier y Uxía son dos personas muy diferentes pero que cuajan muy bien. El cantautor es un enamorado de Galicia: “Galicia es extremadamente acogedora. Los gallegos te invitan a sus mesas, a sus casas. Eso sienta muy bien, son gente muy tranquila, en Andalucía, por ejemplo, siempre vamos con prisa, prueba esto, tienes que ver esto, toma esto, … Allí es mucho más tranquilo”.

La estrategia es fundamental para conseguir éxito en un disco. La música actual tiene un gran plan de estrategia de cada canción y, aunque en alguna ocasión las letras no tienen una gran implicación, son un gran éxito. Javier dice: “Cuando uno mira el reloj de arena y ve que hay más abajo que arriba…”. “No puedo decir nada de alguien que no haga lo mismo que yo, me puede gustar o no, evidentemente dejo de escucharlo a los pocos segundos”. También ha recalcado la importancia de un disco físico y recuerda los viejos tiempos: “Cuando un disco costaba un dinero que nos quitábamos de otras cosas, nos sentábamos a escucharlo, a ver su carátula”. “Ahora hay mucha rapidez, mucha velocidad. Lo más importante es que no pongan piedras en el camino a los demás, aquí cada uno hemos venido a hacer una cosa y tenemos que respetarnos”