Javier, español atrapado en Londres por la nevada: "Tuvimos que dormir en el suelo"

Desde el pasado viernes Reino Unido está inmerso en una ola de frío, con temperaturas bajo cero y también con nevadas muy copiosas. En algunos puntos del país los termómetros marcan los 15 grados bajo cero. Estas condiciones tan extremas han llevado al colapso de algunas zonas. De hecho, las principales complicaciones se han registrado en las grandes ciudades, sobre todo en Londres, donde los aeropuertos de Stansted y Gatwick cancelaron, este lunes, más de 40 y 30 vuelos respectivamente. Mientras que el principal aeródromo del país, Heathrow, canceló más de 50 salidas.

Además, estas nevadas han tenido lugar en la operación retorno del puente de la Inmaculada. Por lo que muchos españoles, que se fueron de viaje a Londres, debido a la gran nevada, se encontraron con que sus vuelos se retrasaron una y otra vez, hasta ser cancelados. Javier es uno de los españoles que tenía que haber vuelto a su casa, en Santiago de Compostela, el domingo, pero lo hizo 25 horas después de su vuelo programado. "No nos informaban, no nos dieron ni alojamiento ni comida (...) Tuvimos que dormir en el suelo", comenta Javier en 'Herrera en COPE'.

Otra española afectada es Pilar López, quien tenía que haber vuelto el domingo por la noche a su casa. Al principio el embarque fue normal, pero cuando ya estaban todos los pasajeros dentro del avión, les comunicaron que tenían que bajarse y que su vuelo no iba a salir. "Nos bajaron del avión después de estar tres horas dentro, tuvimos que ir andando por la pista, llena de nieve y, cuando llegamos a la terminal, teníamos que hacer una fila que era interminable (de unas 10 horas) para poner una reclamación", explica Pilar. "Nadie nos decía nada, se empezó a correr el rumor de no había vuelos para volver a Madrid", añade. Pero los problemas se siguieron acumulando: "Cuando, después de 10 horas, llegamos al mostrador, nos dijeron que no se hacían cargo ni de los billetes de avión, ni del hotel, ni del transporte, ni nada", cuenta Pilar. Al final ha conseguido un vuelo que va a Madrid el miércoles, a las siete de la tarde. Pero coincide que, ese mismo día, en Londres hay huelga de transportes. "No sabemos si vamos a poder llegar al aeropuerto", comenta.

Virginia González es otra española que está atrapada, junto a su familia y unos amigos, en Londres. Su vuelo tendría que haber salido el domingo, a las ocho menos veinte de la tarde. Cuarenta y ocho horas después todavía siguen en Londres, con previsión de estar en la ciudad hasta el jueves a las cuatro de la tarde, hora a la que en teoría sale su vuelo. Todo esto supone para ellos "a nivel personal, es un gasto importantísimo, porque Londres es una ciudad muy cara", explica. "Nos echaron del aeropuerto. Nos dijeron que vendría seguridad, que nos sacarían de la zona de embarque. Que saliéramos a la zona de Chek-in, que ahí alguien nos explicaría algo (...) Lo único que encontramos ahí fue gente sentada en el suelo, buscándose la vida. No había nadie que nos diera ninguna información. Únicamente un papel informándonos", relata.

Curiosamente, el camino inverso (Madrid - Londres) no tiene problemas. Marián Muñoz, quien voló de Madrid a Londres y solo tuvo una media hora de retraso. "Fue mi hermana la que me escribió, diciéndome que casi todos los vuelos se estaban cancelando. Pero, curiosamente, el mío seguía", explica. "A partir de mi vuelo. Uno que salía 20 minutos más tardes y que tenía como destino Heathrow ya estaba cancelado. A partir de ese, se cancelaron todos los demás", añade.