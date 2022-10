Isabel San Sebastián en 'Herrera en COPE': “Me he propuesto novelar toda la reconquista, voy por el siglo XI"

Muchas fueron las mujeres que administraron, gestionaron y protegieron sus tierras durante la Reconquista. Y es que, cuando sus maridos no estaban por las guerras o porque habían muerto en combate, alguien tenía que ocuparse de mantener los logros. Estas mujeres no aparecen en las crónicas, pero todo lo que hicieron sale ahora a la luz gracias a Isabel San Sebastián y su nuevo libro. En él cuenta una aventura que mezcla el coraje, la familia y el honor. Cuando Isabel quiere escribir un libro, ella viaja a la época que va a contar. Carlos Herrera le pregunta cuántos libros se ha leído, a lo que responde ella: “Muchos, no te sabría decir cuántos”. ¿Cómo viajas en el tiempo para poder escribir estas historias?: Tengo muchas crónicas medievales y las he leído muchas veces. Ya estoy por la Edad Media como Pedro por su casa”. - Contesta San Sebastián.

¿Cómo era la mujer de aquella época? Isabel dice: “En aquellos años, la mujer tenía mucho más protagonismo que en el siglo XIX”. “La repoblación se hizo con hombres y mujeres del norte, siempre ha habido mucho matriarcado”. “Las mujeres del norte son mujeres fuertes”. “España es un país donde las mujeres han tenido mucho protagonismo siempre”. En este libro, la autora habla de: “Una mujer que se enfrenta a la necesidad de, primero instalarse en la frontera y como su marido no está porque siempre esta luchando en las guerras con los diferentes reyes, ella se tiene que encargar de sembrar, de ir al mercado a vender los alimentos, de llevar la casa, de criar a sus hijos, ...”

La periodista hace alusión a la entrevista que ha Realizado Carlos a Nilúfar Saberi, una iraní que reside en España y lucha por los derechos humanos de su país: “Esta mañana te escuchaba hablar con Nilúfar y pensaba que, si no fuera por la Reconquista, a lo mejor las mujeres españolas estaríamos así”.“Gracias la Reconquista y a que otras mujeres libraron esas batallas, en España estamos como estamos. Libres e iguales”.

Otra de las cosas que no se hablan demasiado sobre la Edad Media es que la Reconquista ayudó a mucha gente a salir de la pobreza: “Si eras buen soldado y conseguías ganarte en combate un caballo, entonces eras caballero y si sabías luchar como un caballero, al final podrías tener hasta gente trabajando la tierra para él”. “La frontera se fue trasladando desde Covadonga hacia abajo y ahí había hombres y había mujeres”. También Isabel ha hecho referencia al mejor estatus que tenía la mujer: “Para una mujer medieval era la viudez, porque las hijas estaban ante la tutela de los padres, las mujeres bajo la tutela de sus maridos y las viudas dependían de ellas mismas”. “La unidad nos hace fuertes y la división nos debilita, eso se ha demostrado siempre”.