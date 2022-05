El inmunólogo Alfredo Corell advierte cómo actuar ante la viruela del mono: "Ahí deben estar los esfuerzos"

Estas últimas semanas, los contagios por coronavirus no han parado de aumentar. No obstante, parece que los ingresos y el número de fallecidos como consecuencia del virus no ha ido a más. Es por esto por lo que 'Herrera en COPE' ha contado con el profesor Alfredo Corell,inmunólogo y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. Este experto nos ha acompañado durante toda la pandemia, ya que sus explicaciones han acaparado los programas de televisión en más de una ocasión. De hecho, muchos le reconocen como el experto 'con el escudo de Capitán América', ya que a muchos les llamó la atención la decoración de la habituación desde la que conectaba en directo con los diferentes espacios.

Asimismo, utilizó a los personajes de Star Wars para explicarnos cómo funcionaba el virus y los anticuerpos. Es por esto por lo que ha recibido el Premio Orgullo Friki 2022. "Se trataba de que se enterarán todas las personas, de todas las generaciones y de sin ningún tipo de formación básica", comienza contando Corell. "Yo creo que cuando uno entiende lo que está pasando es más fácil que no se asuste y que pueda afrontar una situación tan difícil como la que hemos vivido. Quería contarlo de manera entretenida", explica.

"En una de las conexiones que tuve, me iban a preguntar una cosa que ya era complicada de explicar, que era la inmunidad. Tenía a tiro unos minions y aquello gustó tantísimo, tanto a los periodistas como a mis amigos o en redes sociales, que me empezaron a contar más cosas de este estilo", cuenta sobre cómo empezó a explicar el coronavirus con figuras de ficción. "Los minions no me daban para más y tenía en casa piezas de Star Wars, una historia en la que hay más buenos, malo, personas más o menos entrenadas... Entonces, me venía muy bien", agrega.









"La viruela del mono se puede controlar más fácil"

"Estábamos todos confinados y es lo que tenía en casa. Luego, cuando ya nos desconfinaron, me llamaron para hacerlo en los platós. Entonces, se me empezaron a romper todas las piezas y eso me llevó a reinventarlo todo con corcho blanco, chinchetas... Y a hacer las mismas piezas con material que si se rompía no pasaba nada", contaba.

Aprovechando su presencia, el inmunólogo también ha hablado sobre la viruela del mono: "En algunas de las intervenciones he sacado a Chewbacca, pero no me he metido a desarrollar cosas de esto porque yo creo que lo que hay que hacer es informar en condiciones. Sacan titulares muy desenfocados".

"Lo que hay que explicar es porque tenemos un brote simultáneo en 22 países, que eso es anómalo. Probablemente, esto tiene que ver con algún viaje o alguna mutación del virus. Ahí deben estar los esfuerzos", agrega. "Yo creo que la población debe estar tranquila porque esto no se contagia tan fácil como el covid. Todas las personas que se contagian tienen síntomas, con lo cual nadie va a pasar desapercibido. Además, tenemos vacunas y se tendrá que poner a los contactos estrechos de los que se confirmen como positivos. Y, claro, aislar a los positivos y que estén en cuarentena dos o cuatro semanas", explica. "Se puede controlar mucho más fácil que el covid y el contagio es más difícil", insiste el entrevistado.





