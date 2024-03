Girauta, tras la candidatura de Puigdemont: "Va al choque porque confía en que Sánchez va a tragar con todo"

El escritor, periodista y político Juan Carlos Girauta ha pasado este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para explicar su candidatura como número 3 en las listas de Vox al Parlamento Europeo, además de analizar las claves que marcan la actualidad política en España.

En primer lugar, ha recordado, para ser "precisos", que no será hasta este fin de semana cuando se apruebe su candidatura: "Abascal va a proponer el domingo mi nombre, si esa propuesta la aprueba la Ejecutiva Nacional podemos darlo por hecho. Estoy encantado de ir como independiente junto a personas del nivel de Jorge Buxadé. Estoy muy agradecido a Abascal por haber pensado en mi".

La candidatura de Puigdemont a las elecciones catalanas

Respecto al anuncio de Puigdemont de ser el candidato de Junts a las elecciones catalanas, Girauta se ha mostrado un tanto sorprendido: "Yo pensaba que se guardaría una carta, siendo candidato en ambas, catalanas y europeas. No va a las europeas, pero lo que es seguro que dentro de un tiempo no va a tener la inmunidad parlamentaria y no adquieres la condición de diputado si no vas allí a formalizar el cargo".

"Yo pensaba que iba a reservarse la carta de las europeas. Cuando dice que solo va a las catalanas y le lanza el desafío a ERC, realmente va al choque en la confianza de que Sánchez se lo va a tragar todo. Sánchez está dispuesto a tragarlo todo, pero otra cosa es que pueda. Pero se olvida de que de manera inmediata los jueces pueden presentar una cuestión en Luxemburgo", ha asegurado durante su entrevista con Carlos Herrera.

Además, el político se ha mostrado convencido de que "la cuestión prejudicial se va a presentar con total seguridad".

"Tú no puedes modelar a tu antojo la ley, Sánchez lo va haciendo, pero se va a encontrar con un muro al final. El fatalismo típico de nuestro país conduce a la opinión pública a pensar que no hay nada que hacer. Cargarse un estado tan antiguo como España no lo va a hacer nadie, pero este mindundi menos", ha añadido.

El papel de Ciudadanos en las elecciones de Cataluña

Girauta formó parte de Ciudadanos desde su inicio hasta la marcha de Rivera, pero es consciente de la situación que atraviesa el partido: "Yo creo, siendo realistas, la marca Cs ya no tiene valor y el PP lo sabe. Yo no veo al PP poniendo dos siglas en su papeleta electoral, me sorprendería mucho. Lo que sí entiendo es que el PP integre a nombres que han sido valientes".

"Yo soy independiente, pero mi prioridad política ha sido enfrentarme al nacionalismo desde siempre. Ahora ya es más que prioridad, estamos atravesando un autogolpe de Estado, es la construcción de una autocracia y creo que, previo a todo lo demás, hay que parar eso. Lo primero es que la metodología se respete, que aquí es la Constitución. No significa que te guste todo, pero sí que se respeta", ha concluido.