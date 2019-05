García-Page cree que Sánchez va a gobernar "intentando llegar a acuerdos a izquierda y derecha"

Emiliano García-Page, el presidente de Castilla La-Mancha en funciones, no se ha atrevido a hacer este martes en 'Herrera en COPE' un pronóstico de las próximas elecciones autonómicas a las que se presenta por el PSOE ya que, a su juicio, los comicios generales del 28-A “trastocan las previsiones”. En este sentido, ha dicho que desde hace 15 años, un 30% de la población cambia el sentido de su voto en función de las elecciones.

García-Page ha criticado en este sentido la reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha impulsada por María Dolores de Cospedal porque “impide el paso a las minorías” al “recortar muchísimo” el número de diputados con la paradoja de que, si estos partidos entran en el Parlamento, “pueden condicionar por completo” la gobernabilidad.

El presidente de la autonomía, que gobierna con el sostén de Podemos, ha negado que la formación morada le haya condicionado en el desarrollo de sus políticas. Aún así, ha criticado que a mitad de legislatura Podemos le ”hizo una jugada muy dura” consistente en tirar para atrás “unos presupuestos que estaban pactados con ellos”.

Sin embargo, ha dicho que esta situación no tiene por qué darse en un hipotético gobierno de Sánchez con Iglesias porque “en Podemos depende del interlocutor”. Page ha dicho que el presidente en funciones “va a intentar llegar a acuerdos a izquierda-derecha. No solo con Cs, también con el PP en cuestiones país” y considera que el PSOE no va a incardinar a Podemos dentro del Ejecutivo.

Por eso, ha dicho que “sería muy buen gesto” que la Mesa del Congreso dejara a “los extremos fuera” y se resolviera de manera “muy equilibrada”. “Por los arcenes no se circula”, ha apuntado Page.

Sobre los independentistas, ha señalado que “cuanto menos pinten” mejor “y nada en cuestiones de soberanía”. Además, ha dicho que “cuantos más votos” saquen los partidos de ámbito nacional en Cataluña “en todo tipo de elecciones mucho mejor”. “Que el PP se haya quedado reducido a la mínima expresión en Cataluña no es una buena noticia”, ha manifestado.

En lo que respecta al nombramiento de Iceta como presidente del Senado, el presidente de Castilla La-Mancha ha dicho que “puede ayudar” a desatascar la crisis territorial porque “es inteligente” y “leal” a pesar de que “a veces puede decir cosas que chirrían” como la decisión de indultar a los políticos presos si finalmente son condenados por el 1-O.

Por último, el presidente de Castilla La-Mancha se ha pronunciado sobre el trasvase del Ebro que planteó el Ejecutivo de Aznar y que tumbó el de Zapatero. Ha dicho que si hubiese visto la luz “seguiría habiendo un problema de fondo que es cómo se gestiona el agua”. En su opinión, “habrá que ir a aun acuerdo importante, pero respetando que si alguien defiende los trasvases, que lo haga con todos” los ríos, aunque no cree que “esta sea la solución de fondo”.