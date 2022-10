Galadriel, Neo, Arya o Leia: así son los españoles nombrados en homenaje a personajes de ficción

Seguro que tienes algún familiar o amigo que se llama Antonio, Manuel o José, en todas sus variantes y acepciones. Y no es de extrañar, porque estos nombres están en el DNI de más de 2 millones de varones españoles. Pero, si hablamos de nombre femeninos, el que lidera el ranking no es ni Pilar, ni María, sino María Carmen o maría del Carmen. Además, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 600.000 en todo el país. Y en el segundo puesto tenemos, como no, María, que es el nombre que tienen medio millón de mujeres (500.000 mujeres). Y, en tercera posición, tenemos el nombre Carmen.

Muchos de estos nombres ha ido pasando de generación en generación, por tradición familiar. Pero, estos nombres han ido perdiendo fuerza conforme las películas, series de televisión o la música han ido calando en nuestra sociedad y sobre nuestras vidas. Y es que, desde hace décadas, la cultura audiovisual ha ido dejando su huella en los libros de familia. Sin embargo, hay nombres que son tan comunes que es muy difícil saber si es por tradición familiar o por el personaje de turno, como los nombres Elsa y Ana, de la película Frozen. Lo que sí está claro es que si el nombre pertenece al universo de Tolkien o al de George Lucas no puede ser por tradición familiar.

STAR WARS

Y es que la obra cinematográfica de George Lucas es la responsable de que en los libros de familia figure el nombre de uno de los personajes más conocidos de esta saga de ciencia ficción: Leia (La princesa Leia y su tan peculiar peinado). Pues este nombre aparece en 1.600 partidas de nacimiento, que tienen 6 años y medio de media, es decir, que los padres de estas niñas crecieron viendo estas películas. Pero, también encontramos el nombre Anakin, el nombre del padre de Leia, que ha dado nombre a 29 españoles que tienen unos 9 años y que tienen el mismo nombre que el niño que, posteriormente, se convertiría en Darth Vader, y que daría lugar a esta mítica frase: "Yo soy tu padre".

Matrix y Juego de Tronos

Pero es que en esta lista también hueco para otros nombres, como Neo, el protagonista de Matrix, que llevó a 466 padres a ponerle este nombre a sus hijos. Todos ellos con una media de 8 años y que están repartidos por Huesca, Alicante, Baleares, Girona o León. Pero, si hay una serie que está causando furor en los nombres de los más jóvenes, es nada más y nada menos que Juego de Tronos. Sí, como lo escuchas, la serie que tiene millones de seguidores y que algunos de sus nombres ya están apareciendo en los libros de familia, como Daenerys, la madre de dragones.Un nombre que ya llevan 189 niñas. Por no mencionar su segundo nombre, Khaleesi, que ha sido elegido por 38 padres para sus hijas. Pero no es el único nombre de este universo que ha llegado a los libros de familia, también está el nombre Arya, la hija menor de los Stark. Este nombre lo llevan nada más y nada menos que 1.168 españolas, con una edad media de 3 años.

El Señor de los Anillos y Legend of Zelda

También se nota en el Registro Civil la impronta de u a de las grandes obras de la literatura fantástica que se llevó a la gran pantalla y que ahora es serie de televisión, hablamos de El Señor de los Anillos, que creó escuela, no solo con un imaginario donde los seres mitológicos y de fantasía estaban a la orden del día, sino con el nombre de los propios personajes. Y es que hay 177 españolas que se llaman Arwen, la elfa que consiguió enamorar a Aragorn, el personaje que interpretó Vigo Mortenssen. Y, siguiendo con los nombres de elfas, otro nombre popular en la lista es Galadriel, nombre que ha sido escogido para 58 españolas, con una edad media de 15 años.

Una de estas españolas, Gala Pérez Muñoz, que no pudo llamarse Galadriel porque había que pedir una serie de permisos en el Registro Civil, nos ha contado que se le quería poner este nombre por su padre, "mi padre es muy fan de El Señor de los Anillos (...) Y pensó en el nombre de este personaje porque le gustaba las características de este personaje en concreto. Y querían un nombre que no fuera muy común", ha explicado. Además, asegura que tener un nombre así de peculiar tiene "su parte positiva y su parte negativa",una desventaja de su nombre es que tiene que repetirlo, porque la gente no para de preguntárselo.

Y es que esto de inspirarse en el imaginario de la cultura pop, también lo hizo el actor Robbie Williams, quien llamó a su hija Zelda, como la protagonista de su videojuego favorito (The Lengend of Zelda).