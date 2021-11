Carlos Dávila: "¿Dónde están los capítulos de las memorias de Franco que él mismo dictó?"

Este 22 de noviembre se cumplen 46 años de la coronación del Rey Juan Carlos I tras la muerte de Francisco Franco que había fallecido dos días antes.

Cuarenta y seis años después, el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza a Franco, el "francomodín", como bomba de humo para intentar ocultar la realidad, para distraer las cosas, como el momento actual. Pero, volviendo a aquellos días de 1975, ¿qué pasó en realidad? Para contar la historia hay que contar con aquellos que la vivieron y la contaron como el periodista Carlos Dávila que asegura que "si Franco, en lugar de haber muerto el día 19 de noviembre a las 21.00 horas, hubiera muerto seis días después la Transición habría sido imposible porque habría sido elegido presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel y con él, Adolfo Suárez no habría sido presidente".

Asegura Dávila, entonces redactor del diario ABC que "la última venganza de Franco fue contra los franquistas. Franco salió muy mal de la primera tromboflebitis que tuvo un año antes de morir, pese a que su yerno, el doctor Martínez Bordiú, le trajo para que le tratara y detener aquella tromboflebitis, al mejor especialista en circulación periférica que era Fernando Martorell. Y Martorell cometió un error que fue recetar a Franco aspirina. De aquello y de que Franco estuvo postrado durante mucho tiempo sin levantarse, todo el verano viendo sentado el Campeonato del Mundo de Fútbol, por todo aquello ya no se recuperó".

Las memorias de Franco

Sobre la muerte de Franco, hay varias incognitas, afirma Carlos Dávila, la primera es saber dónde están las memorias de Franco, "hay papeles de Franco, dos capítulos de sus memorias que Franco relató e hizo transcribir a la esposa de Vicente Pozuelo (que fue durante mucho tiempo su médico personal) y que comienzan con su nacimiento en Ferrol. Esos capítulos de sus memorias, la mujer de Pozuelo, Consuelo de Ortueta, se los entregó al jefe de la casa del Caudillo, Fernando Fuertes de Villavicencio, que era quien manejaba el cotarro. ¿Dónde están esos papeles? ¿En poder de quién? No creo que los tengan los Franco".

La segunda incognita es revelar no el encarnizamiento terapeútico -en los últimos días de vida del anterior jefe del Estado-, sino por qué se produjeron las cosas como sucedieron, "los médicos se quejaron de que la aptitud negacionista de Franco interrumpía su propia recuperación. En aquellos ambiguos informes médicos decían que sufrió una insuficiencia coronaria y lo que sufrió fue un infartazo. Hubo tal caos y tal equivocación que los médicos -30 médicos- decidieron que lo que había tenido era una trombosis venosa mesentérica, que si no se cura bien te lleva al pijama de madera en 5 minutos. Fuertes de Villavicencio tomó cartas en el asunto y lo dejó todo en un proceso venoso. Y el último proceso de ocultación fue que ya el día 18 ocultaron que Franco estaba sedado y estaba invernado a 33 grados, es decir, él ya no se enteraba de nada".

Terminó con la muerte el día 19, porque la muerte no se produjo el día 20. "Yo se lo pregunté a Vicente Pozuelo que me dijo, 'nosotros hemos certificado la muerte a las 5:22 de la madrugada', pero una cosa es certificar y otra es el momento en el que se produce la muerte. Se necesitaba tiempo para que la 'Operación Lucero' terminara de una forma eficaz, y se necesitaba tiempo para que los franquistas intentaran de alguna forma aplazar la muerte para que el proceso de la Transición se llegar a hacer como se hizo".