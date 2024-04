Un experto en energía desvela da truco para ahorrar en nuestra factura de la luz: "Lo primero es..."

Este lunes ocurrió algo a lo que no estamos acostumbrados a ver en España. Y es que llegamos a ver que el precio de la electricidad cotizó por debajo de cero y lo hizo durante tres horas. Un precio negativo en el mercado mayorista que cotizó el megavatio hora a -0’01 euros. ¿Qué significa esto? Roberto Gómez Calvet es experto en energía y profesor de la Universidad Europea de Valenciay en 'Herrera en COPE' ha hablado de un "precedente" en diciembre del año 2022, cuando llegamos "a precios similares durante alguna hora".

Ha adelantado que "es muy probable que pueda volver a pasar y no es porque nos guste, porque ni nos gusta que sea muy cara ni que los que producen energía tengan que pagar por producir". Y esto supone que, en realidad, hay un problema que subyace y es "la dificultad de almacenar energía. Si pudiéramos hacerlo, esto no habría pasado porque horas después la energía tenía un precio alto", ha asegurado. Así las cosas, ha explicado que "en el momento la naturaleza nos la proporciona, tenemos que aprovecharla, desperdiciarla o pagar por producir".

Gómez Calvet ha adelantado que no vamos a notar este precio a cero en nuestras facturas. En el caso de notarlo será "porque el precio medio durante el mes que ha habido muchas renovables es más bajo".

Con respeto a este episodio, ha asegurado, que aunque al consumidor "se le facturaran, hay otros muchos conceptos que hacen que el precio no fue cero. El precio fue cero o negativo para el mercado mayorista, pero para el pequeño consumidor, el precio voluntario y las tarifas libres no llega a transmitirse ese efecto de ninguna forma".





¿Cómo podemos ahorrar en nuestra factura de la luz?

El experto en energía, a continuación, ha dado algunas claves para que podamos ahorrar con nuestra factura de la luz. En primer lugar, ha dicho, es necesario que "conozcamos nuestra factura". Ha explicado que "mucha gente piensa cree que lo que pagamos es por lo que estamos consumiendo, y estamos pagando también por un servicio".

Gómez Clavet ha apuntado que los usuarios, los consumidores, "tenemos un concepto en la factura que es la potencia instalada". Lo que ocurre si tenemos mucha potencia, más de la que tal vez necesitemos, "ya tenemos un coste fijo que nos va a comprometer durante todo el año y ese uno de los componentes a los que debemos prestar atención".

¿Qué ocurre cuando hay un exceso de potencia? Que tendremos cada mes un coste fijo, gastemos o no gastemos esa energía.

También ha reiterado la importancia de "intentar encontrar aquellas horas valle en las que la energía es más barata y viable". No obstante, ha pedido a los usuarios no ser "trasnochados" y poner una lavadora a las 3 de la mañana, ya que este gesto, en realidad, "no es un consumo muy relevante, ni nos va a producir ese ahorro". De hecho, ha asegurado que hacer esto por "ahorrar tres o dos céntimos no tiene su lógica".

Por ello, el experto ha pedido "conocer bien la factura, también desconfiar de las grandes ofertas de que te regalamos mucho y te comprometes para los próximos años porque la final lo que te dan por un sitio te lo quitan por otro".