Un experto en comunicación no verbal desvela cómo saber si alguien está sonriendo de verdad: "La clave es..."

Este miércoles, en 'Herrera en COPE', Alberto Herrera entrevista al experto en comunicación no verbal, Jordi Reche, que ayuda a personas a mejorar su comunicación y así enviar un mensaje de un modo mucho más completo.

Los seres humanos no solo nos expresamos a través de las palabras, dice mucho de como somos aquello que no decimos o hacemos con ellas. Reche comenzó su trayectoria profesional como personal docente, concretamente como profesor de inglés. De este modo se percató de como le atraía la comunicación no verbal cuando le pedía a los alumnos del aula que saliesen a la pizarra.

"Un niño casi nunca te miente, sobre todo con su cuerpo", considera Reche. Cuando el niño se hace adulto, entiende que hay cosas que no puede decir. "Los niños toman conciencia de lo que es la mentira a partir de los 4 o 5 años", incide.

La mentira puedes ser considerada como una de las grandes pandemias del S. XXI. A través de matices podemos detectar e identificar cuando una persona está mintiendo, para lo que su sonrisa también nos ayuda. Y es que si es auténtica, también se refleja en los ojos, en las arrugas de la piel y en la propia duración.

La importancia de la mirada

Precisamente la mirada se dice que es el espejo del alma. Mirarnos a los ojos cuando entablamos una comunicación con otra persona es una cuestión esencial. También se pueden dar las miradas esquivas, aquellas que no son cómodas, que se mira al suelo. Por ejemplo, la mirada de arriba abajo, dice Reche, puede tener muchas interpretaciones. Una mirada que analiza las posibilidades de éxito en una hipotética disputa.

A nivel de belleza también puede aplicarse. La mirada es como un interruptor. Lo bonito de una relación es que la otra persona sienta que es escuchado.





Cómo influye la comunicación no verbal

Se puede ser más atractivo a través de los gestos que tenemos y el modo en el cual nos comportamos como individuos. A los españoles nos gusta el contacto, el ruido... Sin embargo, en otros lugares o países la cultura y el modo de establecer la comunicación no verbal es muy distinto, ya que cada cultura tiene sus costumbres.

En la relación con otra persona, la comodidad en una conversación es clave. Si te sientes cómodo hablando, te dan cabida y favorecen la relación, provocando un enorme impacto en cada uno de nosotros.

La gesticulación debe fluir de manera natural. Adoptando posturas abiertas, el cuerpo aumenta la producción de oxitocina, serotonina, dopamina, etc. "Tenemos que ser conscientes de como empieza una interacción y como termina", subraya Reche.

'Convence sin abrir la boca' es el título de la obra de Reche, que insiste en la importancia de la comunicación no verbal para persuadir o como herramienta cotidiana.